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Sağlık Türkiye'den Kudüs'e ilaç ve tıbbi yardım
Sağlık

Türkiye'den Kudüs'e ilaç ve tıbbi yardım

Siyonist işgalcilerin Kudüs ve civarında Filistinlilere yönelik uyguladığı şiddet devam ederken, Türkiye'de faaliyet gösteren yardım kuruluşlarından da saldırılarda yaralanan Filistinlilerin tedavi gördüğü Makasıd Hastanesi'ne acil ilaç ve tıbbi yardımlar sürüyor.

Yeniakit Publisher
2021-06-17 16:34:00 -
Türkiye'den Kudüs'e ilaç ve tıbbi yardım

 Yeni akit  Ankara 

Bu kapsamda, Mirasımız Derneği de önceki gün Makasıd Hastanesi yetkilerinin belirlediği acil ihtiyaç kapsamındaki ilaç ve tıbbi malzemelerin temin ederek Hastane yetkililerine teslim etti.

Yardım malzemelerinin Makasıd Hastanesi’ne teslim törenine, Türkiye’nin Kudüs Başkonsolosu Ahmet Rıza Demirer'de katılırken, törende yaptığı konuşmada, ülkemizin Kudüs ve Filistin mücadelesinde her zaman Filistin halkının yanında olacağını söyleyerek, “Bugün sizlerle beraber olmaktan, Türkiye’deki bağışçıların, hayırseverlerin Mirasımız Derneği aracılığıyla gönderdiği katkıyı sizlere teslim etmekten mutluluk duyuyorum.  Filistin halkı bugün pek çok sorunla karşı karşıya, her gün mücadele içerisindedir. Sizlerin bu mücadelenize destek vermek bizlerin ve bütün Müslümanların borcudur. Sizlerin buradaki (Makasıd Hastanesi) çalışmalarınızı takdir ediyoruz. Bu dayanışma ile de üzerinizdeki yükü hafifletmeye çalışıyoruz. Sizlerde her zaman dayanışma içerisinde olacağımızdan emin olmalısınız” dedi.

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