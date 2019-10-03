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Türkiye’den korkan Yunanistan F-16’larını uçuramadı!

Rum medyası, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin 1 Ekim'de kutladığı 'Kıbrıs Cumhuriyeti'nin kuruluş yıl dönümü etkinliğinde, Yunanistan'a ait F-16 savaş uçaklarının uçmasının engellendiği iddia etti.

03 Ekim 2019 Perşembe 15:25
Türkiye’den korkan Yunanistan F-16’larını uçuramadı!

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin, 1 Ekim'de kutladığı 'Kıbrıs Cumhuriyeti'nin kuruluş yıl dönümü etkinliğinde, Yunanistan'a ait F-16 savaş uçaklarının Başbakan Kiriakos Miçotakis'in talimatıyla uçmasının engellendiği iddia edildi.

‘Türkiye’ye mesaj verilecekti’

Rum medyasının manşete çektiği habere göre, Miçotakis hükümeti Türkiye'nin tepkisinden korktuğu için F-16'ları Kıbrıs semalarında uçuramadı. 'Atina korktu. Yunan savaş uçakları askeri geçit töreninde uçamadı' manşetini atan Fileleftheros gazetesi, daha önce uçması planlanan F-16'ların tören sabahı alınan ani bir kararla geri çekildiğini yazdı. Haberde, Miçotakis hükümetinin Ankara'nın baskısından korktuğu belirterek, F-16'ların sembolik olarak uçmasının önemli olduğuna işaret edildi. Gazete, "Türkiye´ye mesaj verilecekti. Ama Miçotakis hükümeti bu sembolik önemdeki eylemde bile bulunmadı. Bu, yeni Yunan hükümetinin, sorun veya arzu edilmeyen gelişmelere neden olacak eylem veya tercihler istememe politikasına tabi mantığı da destekliyor" ifadelerine yer verdi.

Yunanistan'a yönelik sert ifadelerin yer aldığı haberlerde, Yunanistan´ın hem garantör güç sıfatıyla, hem de Rumlarla ilişkileri sebebiyle farklı bir tercihte bulunabileceği görüşü ortaya konuldu. Haberlerde, Yunanistan'ın Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerini engelleyemediği de kaydedildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Rum Savunma Bakanı Savvas Angelidis de, 'savaş uçaklarının törende

Rum ve Yunan hükümetlerinin aldığı ortak karara göre, Yunanistan'a ait F-16 savaş uçakları Türkiye'ye mesaj vermek amacıyla 1 Ekim'de askeri tören alanında uçuş yapacaktı. Yunanistan'ın Güney Kıbrıs'taki Büyükelçiliği, aynı gün Rum yönetimine F-16'ların uçuşunun iptal edildiği bilgisini geçti. Rum yönetimi, olaydan duyduğu üzüntüyü ifade etmişti.

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Haber Tarihi: 03 Ekim 2019 Perşembe 15:25
  1. Ankara
  2. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi
  3. Kıbrıs Cumhuriyeti
  4. Rum medyası
  5. F-16
  6. Fileleftheros gazetesi
  7. Miçotakis hükümeti
  8. Yunanistan
  9. Rum Savunma Bakanı Savvas Angelidis
  10. Doğu Akdeniz
  11. Kıbrıs

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