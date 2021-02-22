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Gündem Türkiye'den Kongo'daki İtalyan büyükelçinin öldürüldüğü saldırıya sert tepki!
Gündem

Türkiye'den Kongo'daki İtalyan büyükelçinin öldürüldüğü saldırıya sert tepki!

Dışişleri Bakanlığı, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP) konvoyuna düzenlenen saldırıyı kınayarak, İtalya Büyükelçisi Luca Attanasio'nun yaşamını yitirdiği saldırı nedeniyle İtalya hükümetine ve halkına başsağlığı diledi.

Yeniakit Publisher
2021-02-22 23:59:00 - 2021-02-23 00:07:00
Türkiye'den Kongo'daki İtalyan büyükelçinin öldürüldüğü saldırıya sert tepki!

Dışişleri Bakanlığı, Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde BM konvoyuna düzenlenen saldırıyı yaptığı açıklama ile kınadı. Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusundaki Goma şehrinde BM'ye ait konvoya düzenlenen saldırıda İtalya'nın Kinşasa Büyükelçisi Luca Attanasio ile yakın koruması ve bir şoförün hayatını kaybettiğinin derin bir üzüntüyle öğrenildiği belirtilerek, "Bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Dost İtalya halkının ve hükümetinin acısını paylaşıyor, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına içten taziyelerimizi sunuyoruz" denildi.

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