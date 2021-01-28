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Gündem Türkiye'den KKTC'ye koronavirüs aşısı gönderilecek
Gündem

Türkiye'den KKTC'ye koronavirüs aşısı gönderilecek

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Türkiye'den 20 bin doz Çin üretimi Sinovac aşısının bu sabah ambulans uçakla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gönderilecek.

Yeniakit Publisher
2021-01-28 03:58:00 -
Türkiye'den KKTC'ye koronavirüs aşısı gönderilecek

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile akşam saatlerinde telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine gönderilmesi planlanan ikinci parti Sinovac aşıları ele alındı. Telefon görüşmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığından açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Cumhurbaşkanımız Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile bugün akşam saatlerinde artan Covid-19 vakaları üzerine bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşme sonrasında, Türkiye'den 20 bin doz Sinovac Covid 19 aşısının KKTC'ye yarın sabah itibariyle ambulans uçakla gönderilmesi konusunda mutabakata varılmıştır.

İlk parti aşı 14 ocakta geldi

Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) arasında sağlık alanında yapılan iş birliği çerçevesinde ilk parti 20 Bin doz Sinovac aşısı 14 Ocakta gelmişti.

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