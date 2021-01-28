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Aktüel Türkiye'den KKTC'ye destek! 20 bin tane gönderilecek
Aktüel

Türkiye'den KKTC'ye destek! 20 bin tane gönderilecek

Türkiye'den 20 bin doz Sinovac aşısının ambulans uçakla KKTC'ye gönderileceği açıklandı.

Yeniakit Publisher
2021-01-28 09:39:00 -
Türkiye'den KKTC'ye destek! 20 bin tane gönderilecek

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gönderilmesi planlanan ikinci parti Sinovac aşıları ele alındı. Telefon görüşmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı’ndan açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Cumhurbaşkanımız Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile bugün akşam saatlerinde artan Covid-19 vakaları üzerine bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşme sonrasında, Türkiye’den 20 bin doz Sinovac Covid 19 aşısının KKTC’ye yarın sabah itibariyle ambulans uçakla gönderilmesi konusunda mutabakata varılmıştır.”

İlk parti 14 Ocak'ta gelmişti

Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) arasında sağlık alanında yapılan iş birliği çerçevesinde ilk parti 20 Bin doz Sinovac aşısı 14 Ocak’ta gelmişti.

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