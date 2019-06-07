Türkiye'den Kırgızistan'a nota cevabı!

Dışişleri kaynaklarından edinilen bilgiye göre, olayın ardından Orok köyüne giden Türkiye'nin BişkekBüyükelçisi Cengiz Kamil Fırat'a dün KırgızistanDışişleri Bakanlığı tarafından Kırgızistan'ın içişlerine karıştığı iddiasıyla nota verilmesi üzerine, Bakanlık da Büyükelçi Kubanıçbek Ömüraliyev'e karşı nota verdi.

Kırgızistan nota vermişti

Ahıskalı Türklerinin de yaşadığı Orok'ta 5 Haziran'da gençler arasında yaşanan münakaşanın büyümesi ve köydeki Türk vatandaşları ile bir büyükelçilik personelinin mahsur kalması üzerine, Büyükelçi Fırat, Kırgız makamlarının bilgisi dahilinde durumla ilgilenmek için köye gitmişti. Olayın basına yansıması üzerine, dün Kırgızistan Dışişleri Bakanlığı, Büyükelçi Fırat'ı çağırarak "Kırgızistan'ın içişlerine karıştığı" iddiasıyla nota vermişti.

"Kırgızistan içişlerine karışılmasının söz konusu değil"

Dışişleri Bakanlığına çağrılan Büyükelçi Ömüraliyev'e, Bakan Yardımcısı Sedat Önal tarafından mütekabil bir nota verilirken, Büyükelçi Fırat'ın görev sorumluluğu içerisine hareket ettiği, Kırgızistan içişlerine karışılmasının söz konusu olmadığı ve Türkiye ile Kırgızistan arasındaki ilişkinin her zamanki gibi kardeşlik anlayışıyla yürütülmek istendiği aktarıldı.

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi'nden FETÖ elebaşını davet eden Bişkek Müftülüğü'ne sert tepki!

"Ya Türkiye'yi, ya terör örgütünü seçersiniz" demişti... Büyükelçi hedef mi alındı?

Kırgızistan’ın başkentinde Bişkek Müftülüğü, Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat’ı davet ettiği iftar masasına, FETÖ'nün Kırgızistan imamı Orhan İnandı'yı da konuk edince büyükelçimiz tarafından sert tepki görmüştü.

Bu skandal karşısında Büyükelçi Cengiz Kamil Fırat, iftar davetini terk etmişti. Bişkek Müftülüğü'ne sert tepkide bulunan Büyükelçi Fırat “Biz burada 35 milyon dolara cami yapacağız, siz bizi teröristlerle aynı masaya oturturacaksınız. Siz buraya FETÖ terör örgütünün başını nasıl çağırırsınız?! Ramazan bu, Ramazan da bu yapılır mı? Ya Türkiye’yi, ya terör örgütünü seçersiniz. Benim için müftülük bitmiştir. Türkiye Cumhuriyeti'yle, teröristi aynı yere koyuyorsunuz. Bu insan Müslüman değil. Ben şimdi Cumhurbaşkanı'na söyleyeceğim.” ifadelerinde bulunmuştu.