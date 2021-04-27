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Siyaset Türkiye'den kınama
Siyaset

Türkiye'den kınama

Dışişleri Bakanlığı, Nijerya'da bir askeri konvoya düzenlenen terör saldırısını şiddetle kınadı.

Yeniakit Publisher
2021-04-27 00:17:00 -
Türkiye'den kınama

Türkiye, Nijerya'da bir askeri konvoya düzenlenen terör saldırısını şiddetle kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkenin Borno eyaletinde, dün bir askeri konvoya düzenlenen terör saldırısında 31 askerin hayatını kaybettiğinin üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

Açıklamada, "Bu menfur terör eylemini şiddetle kınıyor, hayatını kaybedenlerin aileleri ile dost ve kardeş Nijerya halkı ve hükümetine içten taziyelerimizi sunuyoruz." ifadesi kullanıldı.

Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde, terör örgütü Boko Haram'ın, dün askeri konvoya düzenlediği saldırıda 31 asker hayatını kaybetmişti.

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