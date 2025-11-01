  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Dünya Türkiye'den Karayipler'e taziye mesajı
Dünya

Türkiye'den Karayipler'e taziye mesajı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Türkiye'den Karayipler'e taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Karayipler bölgesini etkisi altına alan ve Jamaika, Küba, Haiti, Bahamalar ve Dominik Cumhuriyeti'nde geniş çaplı yıkıma neden olan Melissa Kasırgası nedeniyle yayımladığı yazılı açıklamayla taziye dileklerini iletti.

Türkiye, Karayipler'de yaşanan doğal afet sonrası bölge ülkelerine taziye mesajı gönderdi. Dışişleri Bakanlığı, Melissa Kasırgası'nın neden olduğu can kayıpları ve yıkım dolayısıyla yazılı bir açıklama yayımladı.

 

CAN KAYBI VE YIKIMDAN DOLAYI DERİN ÜZÜNTÜ

 

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Karayipler bölgesinde etkili olan Melissa Kasırgası'nın neden olduğu sonuçlar dile getirildi. Kasırganın etkilediği başlıca ülkeler:

  • Jamaika

  • Küba

  • Haiti

  • Bahamalar

  • Dominik Cumhuriyeti

Bu ülkelerde yaşanan can kayıplarından dolayı Türkiye'nin derin üzüntü duyduğu ifade edildi.

 

TÜRKİYE'DEN BAŞSAĞLIĞI DİLEKLERİ

 

Açıklamada, yaşanan can kayıpları nedeniyle hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve bölge ülkelerinin halklarına yönelik başsağlığı dilekleri iletildi:

"Hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve bölge ülkelerinin halklarına başsağlığı dileklerimizi sunuyoruz."

Melissa Kasırgası nedeniyle Karayipler'de toplam 49 kişi yaşamını yitirmişti.

 

Trump’dan Maduro’ya Karayip kıskacı! CIA’ya "ölümcül operasyon" yetkisi verildi
Trump’dan Maduro’ya Karayip kıskacı! CIA’ya “ölümcül operasyon” yetkisi verildi

Gündem

Trump’dan Maduro’ya Karayip kıskacı! CIA’ya “ölümcül operasyon” yetkisi verildi

Karayipler alarmda! 5. kategoriye yükseldi
Karayipler alarmda! 5. kategoriye yükseldi

Dünya

Karayipler alarmda! 5. kategoriye yükseldi

Karayipler Sallandı: Guadeloupe Açıklarında 6.5 Büyüklüğünde Deprem!
Karayipler Sallandı: Guadeloupe Açıklarında 6.5 Büyüklüğünde Deprem!

Dünya

Karayipler Sallandı: Guadeloupe Açıklarında 6.5 Büyüklüğünde Deprem!

Melissa Kasırgası Jamaika'yı Vurdu: Saatlik Hızı 295 Kilometreye Ulaştı, Altyapı Alarmda!
Melissa Kasırgası Jamaika'yı Vurdu: Saatlik Hızı 295 Kilometreye Ulaştı, Altyapı Alarmda!

Dünya

Melissa Kasırgası Jamaika'yı Vurdu: Saatlik Hızı 295 Kilometreye Ulaştı, Altyapı Alarmda!

Karayipler'de neler oluyor! Kolombiya’dan dünyayı sarsacak hamle geliyor!
Karayipler'de neler oluyor! Kolombiya’dan dünyayı sarsacak hamle geliyor!

Dünya

Karayipler'de neler oluyor! Kolombiya’dan dünyayı sarsacak hamle geliyor!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23