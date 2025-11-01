Türkiye'den Karayipler'e taziye mesajı

Türkiye, Karayipler'de yaşanan doğal afet sonrası bölge ülkelerine taziye mesajı gönderdi. Dışişleri Bakanlığı, Melissa Kasırgası'nın neden olduğu can kayıpları ve yıkım dolayısıyla yazılı bir açıklama yayımladı.

CAN KAYBI VE YIKIMDAN DOLAYI DERİN ÜZÜNTÜ

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Karayipler bölgesinde etkili olan Melissa Kasırgası'nın neden olduğu sonuçlar dile getirildi. Kasırganın etkilediği başlıca ülkeler:

Jamaika

Küba

Haiti

Bahamalar

Dominik Cumhuriyeti

Bu ülkelerde yaşanan can kayıplarından dolayı Türkiye'nin derin üzüntü duyduğu ifade edildi.

TÜRKİYE'DEN BAŞSAĞLIĞI DİLEKLERİ

Açıklamada, yaşanan can kayıpları nedeniyle hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve bölge ülkelerinin halklarına yönelik başsağlığı dilekleri iletildi:

"Hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve bölge ülkelerinin halklarına başsağlığı dileklerimizi sunuyoruz."

Melissa Kasırgası nedeniyle Karayipler'de toplam 49 kişi yaşamını yitirmişti.