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Gündem Türkiye'den İsrail'e kınama
Gündem

Türkiye'den İsrail'e kınama

Yeniakit Publisher
2023-03-22 19:57:00 - 2023-03-22 19:58:41
Türkiye'den İsrail'e kınama

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'nden çekilmesi ve Batı Şeria'da bazı yasa dışı yerleşimlerin tahliyesine ilişkin yasada iptal öngören değişiklikler yapılmasını kınadı.

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'nden çekilmesi ve Batı Şeria'da bazı yasa dışı yerleşimlerin tahliyesine ilişkin yasada iptal öngören değişiklikler yapılmasını kınadı.

Bakanlık, İsrail Parlamentosunda (Knesset) onaylanan "Çekilme Yasası"na ilişkin değişiklik ve yaklaşan ramazan ayında bölgede artan gerilim hakkında yazılı açıklama yayımladı.

Bakanlıktan kınama mesajı

Ramazan ayının ifa edilmesine hazırlanılan bu günlerde Kudüs ve Batı Şeria'da artan gerilimden büyük endişe duyulduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İsrail'in Gazze Şeridi'nden çekilmesini ve Batı Şeria'daki bazı yasa dışı yerleşimlerin tahliyesini öngören 2005 tarihli Çekilme Yasası'nda, Homeş, Ganim, Kadim, Sanor yerleşimlerinin tahliyesi maddelerinin iptalini öngören yasa değişikliğinin kabul edilmesini kınıyoruz. Bazı İsrailli Kabine üyelerinin Filistin Devleti ve halkına ilişkin ileri sürdüğü, siyasi, tarihi veya güncel gerçeklerle hiçbir şekilde bağdaşmayan mesnetsiz, sorumsuz ve tahrikkar iddiaları da reddediyoruz."

Öte yandan açıklamada, taraflar, 19 Mart'ta Şarm El Şeyh'te üzerinde mutabık kalınan, başta Kudüs ve kutsal mekanların tarihi statüsüne saygı gösterilmesi olmak üzere, tüm hususları derhal uygulamaya ve Hamursuz Bayramı'yla aynı döneme denk gelen ramazan ayının huzur içinde geçmesini teminen itidal ve sağduyuya davet edildi.
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Yeni yasaya göre, Yahudi yerleşimciler, 2005'te çıkartıldıkları Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşim birimleri Homeş, Ganim, Kadim ve Sanor'a dönebilecek. Yasa, 10 bin kadar Yahudi yerleşimcinin çıkarıldıkları yerleşim birimlerine geri dönmesini sağlamayı amaçlıyor.

 

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