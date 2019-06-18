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Türkiye'den İran'a kritik ziyaret!

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre; Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, 20-21 Haziran tarihlerinde İran'a gidecek.

18 Haziran 2019 Salı 22:27
Türkiye'den İran'a kritik ziyaret!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 20-21 Haziran tarihlerinde çalışma ziyareti kapsamında İran'a gidecek.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Bakan Çavuşoğlu'nun 20-21 Haziran 2019 tarihlerinde İran'ı ziyaret edeceği bildirildi.

Çavuşoğlu'nun İranlı mevkidaşı Cevad Zarif'in davetine icabetle İsfahan'a bir çalışma ziyaretinde bulunacağı belirtilen açıklamada, "Ziyaret kapsamında, ikili ilişkilerimizin tüm boyutlarıyla ele alınması, ayrıca bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir." ifadesine yer verildi.

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Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 22:27
  1. Mevlüt Çavuşoğlu
  2. Cevad Zarif
  3. İsfahan
  4. İran

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