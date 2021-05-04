Türkiye’den İdlib’e yeni kamp

Yetim Vakfı ,Özgürder, Fetihder ve AFAD tarafından ortaklaşa yapılan 384 briket evden oluşan Necip Kibar Yerleşkesi açıldı.

Yeni yapılan kampa öncelik yetim aileler olmak üzere ihtiyaç sahibi yüzlerce aile yeni evlerine kavuştu.

Milyonlarca sivil evlerinden edildi

Suriye’de iç savaş 11’inci yılına girerken milyonlarca insan evlerini kaybetti. Bundan dolayı yıllardır yaz kış çadırlarda yaşam mücadelesi veriyorlar.

Birleşmiş Milletler (BM) yetkililerinin, kimyasal silah kullanma, halkı açlığa sürükleme, tehcir, ablukaya alma, keyfi tutuklama ve işkence gibi savaş suçlarının işlendiğine dikkati çektiği iç savaşta, yüz binlerce sivil hayatını kaybetti.

2011 öncesi nüfusu 22-23 milyon civarındaki ülkede, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin verilerine göre, 6,6 milyon Suriyeli ülkesini terk etmek zorunda kaldı. Bu kişilerin yaklaşık 3,6 milyonuna Türkiye tek başına ev sahipliği yapıyor.

Cami ve sağlık ocağı da inşa edildi

Savaşın getirdiği yıkımlardan dolayı bölge halkı sağlık alanında hizmet alma konusunda ciddi sıkıntılar yaşıyor.

Açılışı yapılan kampın içerisinde bir sağlık ocağı ve bir camii de bulunuyor.

Açılış kapsamında konuşan Özgürder Genel Başkanı Rıdvan Kaya kampta Esed zulmünün evlerinden ettiği ailelerin kalacağını ifade etti.

Yakın zamanda vefat eden Özgürder Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Necip Kibar’ın adının kampa verildiğini ifade eden Kaya, “Yaşarken İslami kimliğinin mücadelesini veren bir kardeşimizdi, şimdi vefat ettikten sonra adı inşallah İdlib’de mazlumlar için yapılan bu kampta yaşayacak” dedi.

‘En çok çocuklar ve kadınlar etkileniyor’

Savaşlarda şüphesiz en çok kadın ve çocukların etkilendiğini ifade eden Yetim Vakfı Başkanı Murat Yılmaz,“Suriye’nin hem Suriyeliler hem de dışarıdakiler için bir imtihan olduğunu belirterek, dert ve sıkıntıları paylaşmamız gerekiyor. Bu sıkıntıları birlik beraberlik içerisinde giderebiliriz. Desteklerinizle yetim ailelere sahip çıkmaya devam edeceğiz.”

Fetihder Başkanı Yılmaz Bulat da kamp sakinlerinin geçen kış Esed zulmünden kaçtığını hatırlatarak çadırda yaşayan bu insanların yapılan kampanya sayesinde briket evlere taşındığını belirtti.Bulat ayrıca farklı briket ev projelerinin devam ettiğini söyleyerek yardım çağrısında bulundu.

Açılışta çocuklarla çeşitli oyunlar oynandı ardından kampa yerleştirilen ailelere iftar ikram edildi.