Türkiye'den İdlib'deki sel felaketi mağdurlarına yardım eli

ANKARA (AA) - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Suriye'nin İdlib kırsalındaki düzensiz kamplarda yaşanan sel mağdurlarına Türk Kızılay aracılığıyla 180 çadır ve insani yardım malzemesi gönderildiğini bildirdi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, geçen yılın aralık ayından 2020 yılı mart ayına kadar Suriye'de rejim güçleri tarafından yapılan saldırılar sonucunda İdlib'in güneyindeki yerleşim yerlerinden Türkiye'nin sınır bölgesine yakın noktalara yoğun göç dalgası yaşandığı hatırlatıldı.

Yaklaşık 1 milyon kişinin bu bölgeye göç ettiği belirtilen açıklamada, bunlardan bir kısmının kiraladıkları arazilerde altyapısız ve düzensiz şekilde 50 ila 100 ailelik kamplar oluşturdukları vurgulandı.

Aralık ayında bölgede etkili olan şiddetli yağışlar sonrası meydana gelen sel felaketinden İdlib'in Harim bölgesindeki düzensiz kamplarda yaşayanların etkilendiği bildirilen açıklamada, olayın hemen ardından Hatay AFAD Müdürlüğü tarafından Türk Kızılay aracılığıyla 180 çadır ve insani yardım malzemelerinin bölgeye sevk edildiği kaydedildi.

Açıklamada, 2020 yılı başından itibaren bölgedeki barınma ihtiyacına yönelik AFAD koordinasyonunda STK'larla sınır hattına yakın noktalarda düzenli çadır ve briket kamp kurma çalışmalarının devam ettiği, yapımı tamamlanan briket evlere ailelerin yerleştirildiği bilgisi verildi.





