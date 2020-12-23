  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Türkiye'den İdlib'deki sel felaketi mağdurlarına yardım eli
Aktüel

Türkiye'den İdlib'deki sel felaketi mağdurlarına yardım eli

Yeniakit Publisher
2020-12-23 21:32:29 -
Türkiye'den İdlib'deki sel felaketi mağdurlarına yardım eli

ANKARA (AA) - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Suriye'nin İdlib kırsalındaki düzensiz kamplarda yaşanan sel mağdurlarına Türk Kızılay aracılığıyla 180 çadır ve insani yardım malzemesi gönderildiğini bildirdi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, geçen yılın aralık ayından 2020 yılı mart ayına kadar Suriye'de rejim güçleri tarafından yapılan saldırılar sonucunda İdlib'in güneyindeki yerleşim yerlerinden Türkiye'nin sınır bölgesine yakın noktalara yoğun göç dalgası yaşandığı hatırlatıldı.

Yaklaşık 1 milyon kişinin bu bölgeye göç ettiği belirtilen açıklamada, bunlardan bir kısmının kiraladıkları arazilerde altyapısız ve düzensiz şekilde 50 ila 100 ailelik kamplar oluşturdukları vurgulandı.

Aralık ayında bölgede etkili olan şiddetli yağışlar sonrası meydana gelen sel felaketinden İdlib'in Harim bölgesindeki düzensiz kamplarda yaşayanların etkilendiği bildirilen açıklamada, olayın hemen ardından Hatay AFAD Müdürlüğü tarafından Türk Kızılay aracılığıyla 180 çadır ve insani yardım malzemelerinin bölgeye sevk edildiği kaydedildi.

Açıklamada, 2020 yılı başından itibaren bölgedeki barınma ihtiyacına yönelik AFAD koordinasyonunda STK'larla sınır hattına yakın noktalarda düzenli çadır ve briket kamp kurma çalışmalarının devam ettiği, yapımı tamamlanan briket evlere ailelerin yerleştirildiği bilgisi verildi.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Başkan Erdoğan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na sert sözler: Bu ne sapkınlıktır
Gündem

Başkan Erdoğan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na sert sözler: Bu ne sapkınlıktır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan asgari ücret açıklaması
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan asgari ücret açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan asgari ücrete ilişkin bir gazetecinin soruyu cevapladı.
3 kardeşi küvette katledildi! Bilim Kurulu üyesi Prof. bakın kim çıktı
Sağlık

3 kardeşi küvette katledildi! Bilim Kurulu üyesi Prof. bakın kim çıktı

Koronavirüs pandemisi döneminde adından sıkça bahsettiren isimlerden birisi olan Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan'ın Kıbrıs’..
Satılık 2017 model Opel Insignia
Satılık 2017 model Opel Insignia

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay