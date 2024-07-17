Türkiye'den harıl harıl şirket topluyorlar! BAE'liler Türk teknoloji devini satın aldı
İz Yatırım Holding, sahibi olduğu PWT Teknoloji A.Ş.'nin yarısının BAE'li yatırımcılar tarafından satın alındığını duyurdu.
İz Yatırım Holding Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayınladığı açıklamasında, PWT Teknoloji A.Ş.'de sahip olduğu payın yarısına ve şirket sermayesinin yüzde 3'üne denk gelen payın satışı için 6 milyon TL'ye Birleşik Arap Emirlikleri merkezli yatırım fonu Capital FZE'ye satıldığı ifade edildi.
Şirketten KAP'a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Şirketimizin PWT Teknoloji A.Ş.’de sahip olduğu payların bir kısmının satışı için Birleşik Arap Emirlikleri merkezli bir yatırım fonu ile görüşmelerin başladığı 27.06.2024 tarihinde kamuoyu ile paylaşılmıştı.
İlgili görüşmeler başarı ile sonuçlanmış olup, Şirketimizin PWT Teknoloji A.Ş.’de sahip olduğu payların yarısı olan 3%’lük payın satışı için 6.000.000 TL’lik satış bedelinde anlaşılmış ve ilgili pay satış sözleşmesi (“SPA”) 30.06.2024 tarihinde imzalanmış olup Alfa Capital FZE’ye satış işlemi 12.07.2024 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile gerçekleşmiştir.
Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur."
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Kaynak: Patronlar dünyası
Ekonomi
Beklenmedik gelişme! BAE'liler Türkiye'nin dev online marketindeki kontrolü ve yönetimi devralıyor
Ekonomi
Beklenmedik gelişme! BAE'liler Türkiye'nin dev online marketindeki kontrolü ve yönetimi devralıyor
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