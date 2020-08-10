Türkiye’den gündeme oturan rest: Yerle yeksan edecek güce sahibiz
Yunanistan ve Mısır arasında imzalanan sözde deniz yetki sınırlandırılması anlaşması sonrası Türkiye yeni bir Navteks imzaladı. Bölgeye Oruç Reis’in gitmesinin ardından tutuşan Yunanistan, tepki çeken çıkışlar yaptı. Dışişleri Bakanlığı son gelişmelerin ardından bir açıklama yaptı.
Yunanistan, Türkiye'nin Navteks ilanı sonrası peş peşe açıklamalar yaptı. Atina'da yönetim acil şekilde toplandı. Orduya 'hazır olun' talimatları verildi.
Dışişleri Bakanlığı, tutuşan Yunan yönetiminin son hamlelerine ilişkin bir açıklama yayımladı.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy tarafından yapılan açıklamada, Türkiye'nin Yunanistan'ı yerle bir edecek güce ve kudrete sahip olduğu belirtildi.
Hami Aksoy, Yunanistan'ın Türkiye'ye karşı oyunbozanlık yaptığını söyleyerek, Mısır ile yaptıkları anlaşmanın legal bir metin olmadığını belirtti.
Türkiye'nin Libya ile yaptığı anlaşmanın ihlal edildiğini belirten Aksoy, Atina'nın Oruç Reis'in faaliyetlerine yönelik eleştirilerinin ve itirazının resmi bir anlamı olmadığını söyledi.
Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin hakkaniyet ve iyi niyet tutumu sergilediğini belirten Aksoy, bölgede gerilimi arttıran tarafın Yunan yönetimi olduğuna dikkat çekti.
Aksoy açıklamasının devamında, Yunanistan'ın son tutumu sonrasında hüsrana uğrayacağı konusunda uyarıda bulundu.