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Gündem Türkiye'den GKRY Bakanlar Kurulu'na tepki: Asla fırsat verilmeyecektir
Gündem

Türkiye'den GKRY Bakanlar Kurulu'na tepki: Asla fırsat verilmeyecektir

Dışişleri Bakanlığı, Sözcü Büyükelçi Tanju Bilgiç, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin 5. parselde petrol aramaya izin verdiğine ilişkin iddialara sert tepki göstererek buna asla izin verilmeyeceğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-12-02 21:50:00 -
Türkiye'den GKRY Bakanlar Kurulu'na tepki: Asla fırsat verilmeyecektir

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin son doğal gaz arama kararı iddiasına Türkiye'den sert tepki geldi.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin ülkemizin ve Kıbrıs Türklerinin haklarını görmezden gelerek, tek taraflı olarak ilan ettiği sözde 5 numaralı ruhsat sahası için ExxonMobil – Katar Petrolleri Ortaklığı’na doğalgaz arama izni verdiğine dair haberler, Doğu Akdeniz’de gerçekte kimin gerginlikten yana olduğunu bir kez daha açıkça göstermektedir.

Sözkonusu ruhsat sahasının bir bölümü Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki kıta sahanlığını ihlal etmektedir. Öte yandan bu tek taraflı adım, Ada’nın ortak sahibi Kıbrıs Türklerinin haklarını da görmezden gelmektedir.

Türkiye, hiçbir yabancı ülkenin, şirketin veya geminin deniz yetki alanlarımızda izinsiz olarak hidrokarbon arama faaliyetlerinde bulunmasına, bundan önce olduğu gibi bundan sonra da asla fırsat vermeyecek, ülkemizin ve KKTC’nin haklarını kararlılıkla savunmaya devam edecektir.

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