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Dünya Türkiye’den geri gönderildiği iddia edilmişti! Rusya'dan S-400'lerle ilgili açıklama geldi
Dünya

Türkiye’den geri gönderildiği iddia edilmişti! Rusya'dan S-400'lerle ilgili açıklama geldi

Türkiye'de bulunan Rus S-400 uzmanlarının geri gönderilmesi iddiaları sonrası Moskova yönetiminden bir açıklama geldi.

Yeniakit Publisher
2021-06-03 10:50:00 -
Türkiye’den geri gönderildiği iddia edilmişti! Rusya'dan S-400'lerle ilgili açıklama geldi

Rusya Federal Askeri ve Teknik İşbirliği Servisi, Türkiye'de bulunan Rus S-400 uzmanlarının geri gönderilmesi iddialarını yalanlayarak "Daha önceden onaylanan takvime göre yapılacak" açıklamasında bulundu.

Rusya Federal Askeri ve Teknik İşbirliği Servisi, Türkiye'nin 'Rusya'dan gelen S-400 uzmanlarını geri göndereceğine' ilişkin basında çıkan haberleri yalanladı.

Sputnik'e konuşan kurumun sözcüsü Valeriya Reşetnikova, "S-400 sözleşmesiyle bağlantılı olarak, Türkiye'de bulunan Rus teknik uzmanların dönüşü daha önce onaylanan takvime göre gerçekleştirilecek" dedi.

Bloomberg, ABD Başkanı Joe Biden’ın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la liderler zirvesinde bir araya gelmesinin öncesinde 'Türkiye'nin Rus uzmanları Biden’a sinyal göndermek için eve yolladığını' yalanını ortaya atmıştı.

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Yorumlar

Kemal

Reis insan hata yapar Zararin neresinden dönersen okadar iyidir Bosver salla gitsin.. Rusdan dost olmaz..
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