Türkiye'den flaş IKBY kararı! Uçuş ambargosu kalkıyor

Türkiye'nin, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) geçen yıl düzenlediği bağımsızlık referandumundan sonra Süleymaniye'deki uluslararası havalimanına başlattığı uçuş yasağının 24 Ocak'ta kaldırılacağı öğrenildi.

2017'de durdurulmuştu

Türkiye, 25 Eylül 2017'de düzenlenen bağımsızlık referandumun ardından yaptırım kararı almış ve Erbil ile Süleymaniye havalimanlarına uçuşları durdurmuştu.

Erbil Havalimanı'ndan Türkiye'ye uçuşlar bir süre sonra başlatılsa da, Süleymaniye Havalimanı'ndan Türkiye'ye yapılan uçuşların ambargo süresi uzatılmıştı.

IKBY'de yayın yapan NRT televizyonu, Türkiye'nin uçuş yasağını 24 Ocak'ta kaldıracağını duyurdu. Süleymaniye Havalimanı Müdürü Tahir Abdullah, bu tarihten itibaren seferlerin tekrar başlayacağını aktardı.