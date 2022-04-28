Türkiye'den flaş Ermenistan açıklaması! Tarih ve adres belli oldu

Dışişleri Bakanlığı, 'Türkiye ve Ermenistan normalleşme süreci 3'üncü görüşmesi, 3 Mayıs tarihinde Viyana'da gerçekleştirilecektir' açıklamasını yaptı.

Türkiye ile Ermenistan'ın normalleşme süreci özel temsilcileri arasında gerçekleştirilen görüşmelerin üçüncüsü, 3 Mayıs'ta Avusturya'nın başkenti Viyana'da yapılacak. Dışişleri Bakanlığından, "Türkiye-Ermenistan Normalleşme Süreci Özel Temsilcilerinin Üçüncü Toplantısı" hakkında açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Türkiye ve Ermenistan Normalleşme Süreci Özel Temsilcileri Büyükelçi Serdar Kılıç ve Ermenistan Meclis Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan arasındaki üçüncü görüşme, 3 Mayıs 2022 tarihinde Viyana'da gerçekleştirilecektir." ifadeleri kullanıldı.

İlk görüşme Moskova'da, ikinci görüşme Viyana'da yapılmıştı

Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme görüşmelerinin ilki 14 Ocak'ta Moskova'da gerçekleşmişti. Bu görüşmede Ermenistan ile Türkiye arasında 2020'de sona eren uçuşların yeniden başlamasına karar verilmişti ve şubat ayında karşılıklı uçuşlar başlamıştı. Özel Temsilciler ikinci görüşmeyi ise 24 Şubat'ta yine Viyana'da yapmıştı.

Bu süreçte Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan 11-13 Mart'ta Antalya'da düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu'na katılmıştı.

Azerbaycan-Ermenistan boyutu

Türkiye'nin aracısız yeni dönemi Azerbaycan'la koordineli şekilde ilerletiyor olması, Türkiye-Ermenistan kadar Azerbaycan-Ermenistan ilişkilerinin de bu süreçte normalleşmesi gerektiğini ortaya koyuyor. Bu hususta Azerbaycan ile Ermenistan arasında başta Yersakh-Megri demiryolu olmak üzere demiryollarının restorasyonu konusunda bir çalışma grubunun görevlendirilmesi önemli. Ayrıca Ermenistan, Azerbaycan ve Fransa'nın da yer aldığı üçlü görüşmeler, Azerbaycan'ın Ermeni askerleri iadesi ve Ermenistan'ın Bakü'ye sunduğu taahhütler de Erivan-Bakü arasındaki görüşme trafiğinin sağlıklı bir şekilde devam ettiğinin işareti.

Azerbaycan'a Batı dünyasının ilgisi de giderek artıyor. Son olarak destek paketi çerçevesinde Avrupa Birliği (AB) Bakü'ye 2 milyar Avro tutarında bir destek vermeyi kararlaştırdı. Bunun yanı sıra AB, Azerbaycan'ın işgalden kurtarılan bölgelerine yönelik bir takım onarım projelerine destek vermeye hazır olduğunu beyan etti. Bu da Bakü'yle ilişkilere özel bir önem verildiğinin göstergesi. Bu tutumu son dönemde Rusya-Ukrayna kriziyle artan enerji konusundaki yeni arayışlar kapsamında değerlendirmek mümkün. Bu da Azerbaycan'ın özellikle enerji ve ulaşım açısından ne kadar stratejik bir konumda bulunduğunu gösteriyor.