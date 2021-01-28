Türkiye'den flaş çağrı: Bu iş uzamasın... İkinci operasyon an meselesi!

Terör örgütünün ikinci Kandil’i olarak bilinen Sincar'a Irak hükümeti ile muhtemel bir ortak operasyon için son dönemde Bağdat'la askerî temaslar yoğunlaştı. Son olarak Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler'in geçtiğimiz hafta Bağdat’a giderek temaslarda bulunmasının ardından gözler bir defa daha Sincar’a çevrildi.

Edinilen bilgiye göre Ankara, Bağdat’a “Bu işi uzatmayalım” mesajı verirken Sincar’ın terörden temizlenmesi için dört öneri sunuldu. İlk olarak Türkiye ile Irak'ın müşterek bir operasyon yapması, ikinci olarak Irak’ın operasyon yapması Türkiye’nin havadan desteklemesi, üçüncü olarak Erbil ile Bağdat’ın birlikte operasyon yapması son olarak da Türkiye’nin tek başına operasyon yapması teklifinde bulunuldu.

Işık: Sincar’ı kontrol etmeliyiz

Daha önce Kuzey Irak’ta görev yapan savunma ve güvenlik uzmanı emekli kıdemli Albay Mithat Işık’a göre Sincar’a operasyon vakit kaybedilmeden yapılmalı. Gazetemize değerlendirmelerde bulunan Işık, "Bu güne kadar Irak hükûmeti, ABD’nin de etkisi ile Türkiye’nin bölgede operasyon yapmasını istemedi. Operasyona sıcak bakmayan Bağdat, TSK’nın Sincar’a kalıcı olacağından çekiniyor. Ama Türkiye öyle ya da böyle Sincar’da bir operasyon yapılmasını istiyor" dedi. Türkiye'nin Sincar konusunda açık ve net olduğunu söyleyen Mithat Işık "Sincar'ın terörden kesinlikle temizlenip kontrol altına alınması lazım. Yoksa ABD’nin, Suriye ve Irak arasında bir terör koridoru entegre etme amacı var"diye konuştu.

“ABD, düşeceğini anladı”

ABD’nin, TSK’nın Kuzey Irak'ta gerçekleştirdiği operasyonları gördüğünü ve bu işin Kandil’e kadar uzayacağını anladığını ifade eden Işık “ABD, Kandil’in etkisiz hâle getirileceğini düşünüyor. Buna alternatif olarak ikinci bir Kandil’i; yani Sincar’ı hazırlamak istiyor. Sincar, PKK/YPG unsurlarının, Irak’tan Suriye’ye, Suriye’den Irak’a geçişleri kontrol ettikleri bölgeye en hâkim arazi. Sincar, PKK terör örgütünden temizlediği takdirde PKK’nın Suriye ile Irak arasında geçişkenliği engellenecek. Böylece PKK, hem Suriye’de dar bir alana sıkışacak hem de Irak’ta barınamaz durma gelecek” değerlendirmesini yaptı.

Öte yandan Irak’ın şu anda ordusunun yok denecek düzeyde olduğunu söyleyen Işık, “ABD, Irak ordusunu doğru dürüst eğitim verip teşkilatlandırmadı. İkincisi, İran destekli Haşdi Şabi örgütünün Irak ordusuna dâhil olmasından rahatsız. Türkiye bu konuda da Irak'a ‘Ordunuzu eğitelim’ teklifinde bulunuyor” dedi.

(Türkiye Gazetesi)