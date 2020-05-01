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Aktüel

Türkiye’den Filistin’e tıbbi yardım

Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında Türkiye’den Filistin’e gönderilen tıbbi yardım Tel Aviv’e vardı.

Yeniakit Publisher
2020-05-01 12:24:28 -
Türkiye’den Filistin’e tıbbi yardım

Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında Türkiye’den Filistin’e gönderilen tıbbi yardım Tel Aviv’e vardı. Tıbbi malzemelerin Filistinli hastanelere ulaştırılması bekleniyor.


Korona virüs ile mücadele kapsamında Türkiye Filistin’e tıbbi yardım gönderildi. Yardımları taşıyan uçaklar sabah erken saatlerinde Tel Aviv’deki Ben Gurion Uluslararası Havalimanına ulaştı. Yardımlar, havalimanında İsrailli yetkililer tarafından gerekli idari işlemleri yapıldıktan sonra Filistinli yetkililer tarafından teslim alınacak.


Türkiye’den Filistin’e yardım Filistin Dışişleri Bakanı’nın yardım talebi üzerine gerçekleştirildi.


Yardım malzemeleri arasında 40 bin korona test kiti, 100 bin tıbbı maske,100 bin eldiven, 20 bin koruyucu gözlük, 20 bin litre dezenfekten bulunuyor.


Öte yandan, Filistin’de toplam korona virüs vaka sayısı 344’e ulaşırken 2 kişi hayatını kaybetti.

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