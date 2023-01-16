Türkiye'den F-35 resti! Mevlüt Çavuşoğlu çok önemli bilgiyi duyurdu: Denge bozulmaya başladı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bosna-Hersek Bakanlar Konseyi Başkan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Bisera Turkoviç ile düzlendiği ortak basın toplantısında ABD'nin Yunanistan'a F-35 satışına ilişkin açıklamalarda bulundu. ABD ziyareti öncesi Yunanistan'a F-35 verilmesine ilişkin medyadaki haberlere de değinen Bakan Çavuşoğlu, "Yunanistan'a F-35 verilmesi konusu medyadan okuduğumuz bir haber" ifadelerini kullandı.

F-16" AÇIKLAMASI: HER DÜZEYDE ANLAŞMALAR SAĞLANDI

ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile 18 Ocak'ta Washington'da yapacağı görüşmede, Stratejik Mekanizma Toplantısı'nın bakanlar düzeyinde ikinci toplantısını gerçekleştireceklerini ifade eden Çavuşoğlu, Blinken ile çarşamba günü gündemlerini belirledikleri konuları değerlendireceğini vurguladı.

Çavuşoğlu, burada F-16 meselesiyle ilgi askeri müzakerelerin tamamlandığının altını çizerek, şunları kaydetti:

"ABD Savunma Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığına iletti. Yönetim, Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla gayriresmi şekilde Kongreye bildirimde bulundu. Her iki kanatta da Dış İlişkiler Komisyonunun başkanları ve en tecrübeli üyeye bildiriliyor. Buradan daha sonra bir itiraz gelmezse de süreç tamamlanıyor. Resmi bildirim oluyor. ABD Kongresinin, Başkan'ın bu yöndeki talebini yüzde 51 ile reddetme ihtimali var. Eğer bu olursa Başkan, tekrar gönderir. Eğer bu olursa bu kez üçte iki çoğunlukla reddedilmesi gerekir."

"YUNANİSTAN'A F-35 VERİLMESİ KONUSU MEDYADAN OKUDUĞUMUZ BİR HABER"

"Yunanistan'a F-35 verilmesi konusu medyadan okuduğumuz bir haber" diyen Çavuşoğlu, "Biz genel olarak ABD'ye şunu söylüyoruz, Türkiye- Yunanistan ilişkilerinde denge bozulmaya başladı, ABD'nin bir denge politikası vardır. Kıbrıs'ta Türk kesimi ile Rum kesimi arasındaki denge de bozulmaya başladı. ABD gibi müttefikin bu dengelere dikkat etmesi gerekiyor. Kim, hangi silahı kime satar bizim için önemli değil, önemli olan bizim gücümüz ne, biz ne yapıyoruz çıkarlarımız için hangi adımları atıyoruz bu daha önemlidir" ifadelerini kullandı.