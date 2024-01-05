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Türkiye'den F-16 savaş uçağı açıklaması

Yeniakit Publisher
2024-01-05 07:51:00 -
Türkiye'den F-16 savaş uçağı açıklaması

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ABD'den F-16 alımı sürecine ilişkin önemli mesajlar verdi. "Konunun sürüncemede bırakılması, ipe un serme yaklaşımı kabul edilebilir değil" dedi. Yaşar Güler, Türkiye'nin terörle mücadelede NATO'dan beklentilerini de sıraladı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kriter dergisi için SETA Genel Koordinatörü Burhanettin Duran'ın sorularını yanıtladı.

Röportajda Güler, ABD’den F-16 savaş uçağı alımı sürecine ilişkin soruları da yanıtladı. Güler, “ABD başta olmak üzere müttefiklerimizin milli güvenliğimizi doğrudan etkileyen konulardaki yanlış tutum ve yaklaşımlarını düzeltmesi gerekmektedir. ABD’den 40 adet F-16 blok 70 Viper alımı ile 79 adet modernizasyon kiti talep ettiğimiz süreci takip ediyoruz. Bir an evvel olumlu ve somut adımlar atılarak sürecin başlatılmasını beklediğimizi muhataplarımıza iletiyoruz. Konunun sürüncemede bırakılması, ipe un serme yaklaşımı kabul edilebilir değildir” ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin NATO'dan beklentilerini de sıraladı Bakan ve "Beklentimiz, terörizmin tüm biçimleriyle mücadelemizde müttefiklerimizin destek olması, ittifakın birlik, dayanışma ve uyum ilkeleriyle bağdaşmayan ülkemize yönelik yaptırım ve kısıtlamaların sonlandırılmasıdır. Güçlü Türkiye'nin, güçlü Türk Silahlı Kuvvetleri’nin, güçlü NATO ve güçlü ittifak demek olduğunu hatta güçlü terörle mücadele olduğunu vurguluyoruz." ifadelerini kullandı.

Savunma sanayide atılan adımlara dikkat çeken Bakan Güler, asıl hedefin, muharip eğitim uçağı Hürjet ve 5'inci nesil milli muharip uçak Kaan'ın envantere alınması olduğunu söyledi.

İsrail’in Gazze saldırılarına da dikkat çeken Bakan, “İsrail’in saldırılarını sürdürdüğü sürece barışa yönelik tehditler artıyor. Beklentimiz barışa giden tüm gayretlerin gösterilmeye devam edilmesi ve derhal kalıcı bir ateşkes ilan edilmesidir.” ifadesini kullandı.
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