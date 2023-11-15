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Gündem Türkiye'den F-16 savaş uçağı açıklaması
Gündem

Türkiye'den F-16 savaş uçağı açıklaması

Yeniakit Publisher
2023-11-15 14:13:00 -
Türkiye'den F-16 savaş uçağı açıklaması

Milli Savunma Bakanı Güler, F-16 sürecinin devam ettiğini bildirdi. F-16 konusunda konuşmasını sürdüren Bakan Güler, “Amerika'yla ilgili mevcut durum devam ediyor. Bir gelişme olursa mutlaka sizlerle paylaşacağız.' ifadelerini kullandı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "F-16 konusunda süreç devam ediyor. Gelişme olursa bilgi vereceğiz." dedi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyaretinin ardından bir sonraki Türkiye-Yunanistan Askeri Güven Artırıcı Önlemler Toplantısının Yunanistan'da olacağını bildirdi.

BAKAN GÜLER F-16 SÜRECİNİ DEĞERLENDİRDİ

Bakan Güler, Meclis'te basın mensuplarının sorularını cevapladı. F16'larla ilgili son durum hakkındaki soruya Güler, "Mevcut durum(F-16 uçakları) devam ediyor. Farklı bir gelişme olunca size ileteceğiz." cevabını verdi.

Başka bir soru üzerine Yunanistan ile görüşmelerin gayet olumlu geçtiğini bildiren Güler, "İnşallah böyle de devam edeceğiz. Biz de bunun karşılığında daha sonra Yunanistan'a gideceğiz. Cumhurbaşkanımızın ziyaretinden sonra ikinci Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı olacak, orada olacak. Onu artık onlarla beraber görüşüp anlaşacağız." bilgisini paylaştı.

Bakan Güler, tarihi karşı tarafın belirleyeceğini bildirdi.
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