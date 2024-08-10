Türkiye'den Eurofighter Typhoon bombası! Şimdi herkesin aklında o soru var
İngiltere'de resmi temaslarda bulunan Genelkurmay Başkanı Org. Metin Gürak, RAF Coningsby Hava Üssü’ne ziyaret düzenleyerek Eurofighter Typhoon savaş uçağı ile poz verdi.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Birleşik Krallık programı kapsamında çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Gürak, Birleşik Krallık’ta Türkiye Cumhuriyeti Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş’ı ziyaret etti.
NATO Deniz Komutanlığı’nda (MARCOM) inceleme yapan Gürak, burada görevli Türk personele hitap etti.
Gürak, ardından Birleşik Krallık Müşterek Harekât Komutanlığı (CJO) ve Coningsby Hava Üssünde incelemelerde bulundu.
GDH Defence'ta yer alan detaya göre, Birleşik Krallık’ta resmi temaslardan bulunan Genelkurmay Başkanı Org. Metin Gürak, RAF Coningsby Hava Üssü’nde incelemelerde bulundu; Eurofighter Typhoon ile poz verdi.
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Genelkurmay Başkanı Org. Metin Gürak'ın Eurofighter savaş uçağını arkasına alarak verdiği poz," Almanya ile kriz çözüldü mü?, Eurofighter'lar geliyor mu?" sorularını akıllara getirdi.
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