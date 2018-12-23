Türkiye'den Endonezya'da ölenler için taziye mesajı

Türkiye, Endonezya'da meydana gelen tsunamide hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayımladı.



Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Endonezya'nın Sunda Boğazı bölgesinde 22 Aralık 2018 günü meydana gelen tsunami felaketinin yol açtığı ağır can kayıplarını büyük üzüntüyle öğrendik. Hayatlarını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar ve kardeş Endonezya halkına başsağlığı diliyoruz." denildi.