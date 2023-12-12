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Gündem Türkiye'den dost ve kardeş ülke için taziye mesajı
Gündem

Türkiye'den dost ve kardeş ülke için taziye mesajı

Yeniakit Publisher
2023-12-12 22:08:00 -
Türkiye'den dost ve kardeş ülke için taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Pakistan’da kışlanın hedef alınması sonucu 23 askerin hayatını kaybettiği terör saldırısını kınadı. Dost ve kardeş ülke Pakistan için taziye mesajı yayımladı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, “Pakistan’ın kuzeybatısında bulunan Hayber Pahtunhva Eyaleti’nin Dera İsmail Han Bölgesi’nde bugün meydana gelen terör saldırısında 23 askerin şehit olduğu derin üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu menfur terör saldırısını kınıyor; şehit düşen askerlere Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyoruz. Terörizmle ortak mücadelemizde dost ve kardeş Pakistan Hükümeti'yle ve halkıyla dayanışmamızı bu vesileyle bir kez daha vurguluyoruz” ifadelerine yer verildi.

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