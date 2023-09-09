Türkiye'den depremle sarsılan Fas'a mesaj: Her türlü desteği sağlamaya hazırız

Dışişleri Bakanlığı'ndan, Fas'ta meydana gelen deprem hakkında açıklama yapıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: Fas'ın El-Huz bölgesinde meydana gelen depremde can kaybı yaşandığı, çok sayıda kişinin yaralandığı ve depremin ciddi hasara yol açtığı derin üzüntüyle öğrenilmiştir. Dost ve kardeş Fas halkına ve hükümetine başsağlığı; hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Türkiye, yaraların sarılması için her zaman olduğu gibi her türlü desteği sağlamaya hazırdır.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN DEPREMDEN ETKİLENEN FAS HALKINA "GEÇMİŞ OLSUN" MESAJI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, deprem felaketinden etkilenen Fas halkına "geçmiş olsun" dileklerini ileterek, "Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Bu zor gününde tüm imkanlarımızla Faslı kardeşlerimizin yanındayız." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fas'ın Marakeş kenti El-Huz bölgesinde meydana gelen 7 büyüklüğündeki deprem nedeniyle X sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

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Erdoğan, paylaşımında, "Dost ve kardeş Fas'ta meydana gelen deprem felaketinden etkilenen tüm Fas halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Bu zor gününde tüm imkanlarımızla Faslı kardeşlerimizin yanındayız." ifadelerine yer verdi.