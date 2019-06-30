0553 313 94 23

Türkiye'den büyük 'alternatif' hamle! Rekor geldi

Türkiye’nin son dönemlerde cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat rakamlarına ulaşmasında başta Afrika, Orta Amerika ve Karayipler olmak üzere dünyanın çeşitli bölgelerine gerçekleştirilen açılımlar etkili oldu.

30 Haziran 2019 Pazar 10:52
Türkiye'den büyük 'alternatif' hamle! Rekor geldi

Son dönemde cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat rakamlarına ulaşan Türkiye’nin bu başarısında, başta Afrika, Orta Amerika ve Karayipler olmak üzere dünyanın çeşitli bölgelerine gerçekleştirilen açılımlar etkili oldu. Yılın ilk 5 ayında Afrika, Orta Amerika ve Karayip ülkelerine ihracatta yüzde 20’lik artış gerçekleşti.

Alternatif pazarlara yönelen ihracatçı emeklerinin karşılığını alıyor. Avrupa Birliği (AB) ve Ortadoğu gibi hakim pazarlar yanında uzak coğrafyalara ulaşan sektörler uzun vadeli ihracat getirisi için de büyük bir yatırım yapıyor. Son dönemde cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat rakamlarına ulaşan Türkiye'nin bu başarısına, başta Afrika, Orta Amerika ve Karayipler olmak üzere dünyanın çeşitli bölgelerine gerçekleştirilen açılımlar büyük katkı yaptı.

Yüzde 20 artış

Türkiye'nin ocak-mayıs döneminde Orta Amerika ve Karayip ülkelerine ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20,1 artışla 708 milyon 446 bin dolar oldu. Kuzey ve Güney Amerika ülkelerine yönelik ihracatta da bu süreçte artış gerçekleşti. Aynı dönemde Türkiye'nin Afrika ülkelerine ihracatı da geçen yılın ilk 5 ayına göre yüzde 20 artarak, 6 milyar 803 milyon 189 bin dolara ulaştı. Söz konusu artışta Kuzey Afrika'ya yapılan ihracatın yüzde 19,7 artıp 4,5 milyar dolara yaklaşması etkili oldu. Cezayir, Mısır gibi ülkelere ürün ve mal ihracatındaki artış dikkat çekti.

Asya ülkeleri payını arttırdı

Diğer Afrika ülkelerine ihracattaki artış yüzde 20,5'i bulurken, 5 ayda 2,3 milyar dolardan fazla satış yapıldı. Türkiye'nin dış satımında Asya ülkelerinin payı da arttı. Ocak-mayıs döneminde geçen yılın aynı dönemine göre bu kıtaya ihracat yüzde 10 artışla 18 milyar 751 milyon 477 bin dolara yükseldi. Özellikle Yakın ve Orta Doğu ülkelerine ihracattaki artış yüzde 12'yi bularak, 13 milyar 650 milyon 63 bin dolara ulaştı.

Afrika ve orta Amerika etkili oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye’nin ihracatı ocak-mayıs döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4,9 artarak 72 milyar 666 milyon 42 bin dolara çıktı. Son dönemde olduğu gibi bu rakamlar da yeni rekorlar olarak kayıtlara geçti. Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat rakamlarına ulaşan Türkiye’nin başarısında, çeşitli bölgelere yönelik gerçekleştirilen açılımlar etkili oldu. Özellikle Afrika, Orta Amerika ve Karayipler’e yönelik çalışmalar, yılın ilk 5 ayında bu bölgelere yüzde 20’lik ihracat artışını beraberinde getirdi.

AB’nin payı % 50’nin altına indi

Dünyanın farklı pazarlarına yönelik ilginin yoğunlaştığı bu süreçte AB’ye ihracat rakamları da arttı. Buna karşın, Türkiye’nin ihracatındaki rota çeşitliliği ve yeni pazarlara satışların yükselişi AB’nin ihracattaki payını yüzde 50’nin altına çekti. İhracatta geçen yılın ocak-mayıs döneminde yüzde 51,4 düzeyinde bulunan AB’nin payı, bu yılın aynı döneminde yüzde 49,2 olarak hesaplandı. AB’ye ihracat, bu dönemde 35 milyar 721 milyon 993 bin doları buldu. Söz konusu dönemde Almanya, İtalya ve Birleşik Krallık ihracat listesinin ilk sıralarını aldı. Türkiye’nin Almanya’ya ihracatı 5 aylık dönemde 6 milyar 621 milyon 253 bin dolar, İtalya’ya ihracatı 4 milyar 66 milyon 383 bin dolar ve Birleşik Krallık’a ihracatı 4 milyar 307 milyon 530 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Haziran 2019 Pazar 10:52
  1. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
  2. Diğer Afrika
  3. Orta Amerika
  4. Karayip ülkeleri
  5. Güney Amerika
  6. Türkiye
  7. AB
  8. Birleşik Krallık
  9. İtalya
  10. ticaret
  11. ihracat artışı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Elektrik zammı sonrası doğal gaz tarifeleri de değişti
    1. Elektrik zammı sonrası doğal gaz..
    2. Türkiye'den büyük 'alternatif' hamle!..
    3. TESK Başkanı Palandöken: “Esnaf..
    4. LGS tercih başvuruları yarın başlıyor
    5. Hayallerini mayaladı, bisikletine..
    6. SABİM'e 15 yılda 25 milyon başvuru
    7. Mazıdağı’nda mercimek hasadı sürüyor
    8. Elazığ’da motosiklet hırsızlığı,1..
    9. Madensuyunu seviyoruz
    10. Ordu’da ‘Kendini keşfet’ masası
    11. Hakkari’de çekirge istilası
    12. Bahçeden su motoru çalan 2 şüpheli..
    13. Yeteneğini kursta fark etti
    14. (Özel) Meteoroloji’den korkutan..
    15. Aile hekimi Samsun’da sağlığına kavuştu
    16. Göksu’ya yeni semt parkı
    17. Trump ve Kim silahsızlandırılmış..
    18. Ara Güler’e Japonya’da muhteşem açılış
    19. Tenisin zirvesi Wimbledon ilk kez 4K..
    20. Kepez’de yeşil seferberliği
    21. Gözler TOKİ Ayazma evleri çekilişinde
    22. Albaraka Türk’ten örnek proje: Ustalar..
    23. Uzmanlardan derin araştırma! Titreme..
    24. Trump ile Kim "silahsızlandırılmış..
    25. "Hububatta her türlü tedbir alınacak"
    26. İsfanbul ile yüzler gülecek
    27. Sayılı günler kaldı! Enflasyonda sert..
    28. GAİB’den Mardin ve Şanlıurfa’da..
    29. "Irak'a istikrar ve güvenliğin..
    30. Vergisiz alışverişte Çin açık ara önde
    Erdoğan - Trump görüşmesi sonrası Beyaz Ev'den yaptırım mesajı
    Erdoğan - Trump görüşmesi sonrası Beyaz Ev'den yaptırım mesajı
    AK Parti yandaşı(!) gazeteci, KHK'lı sayısına 7 kat zam yaptı!
    AK Parti yandaşı(!) gazeteci, KHK'lı sayısına 7 kat zam yaptı!
    Rusya Devlet Başkanı Putin'den flaş Türkiye açıklaması! "Türklerle her gün iletişim kuruyoruz"
    Rusya Devlet Başkanı Putin'den flaş Türkiye açıklaması! "Türklerle her gün iletişim kuruyoruz"
    Feyzioğlu'ndan çok konuşulacak S-400 açıklaması: Kimsenin uykusunu kaçırmak için söylemiyorum...
    Feyzioğlu'ndan çok konuşulacak S-400 açıklaması: Kimsenin uykusunu kaçırmak için söylemiyorum...
    CHP zihniyeti yüzde 54’ü görünce özüne döndü! ‘Dincilere tahammül edemiyorum’
    CHP zihniyeti yüzde 54’ü görünce özüne döndü! ‘Dincilere tahammül edemiyorum’

    Günün Karikatürü

    30 Haziran 2019
    Mansur, otları değil Ankara’yı yolacak!
    Mansur, otları değil Ankara’yı yolacak!
    Eminağaoğlu'nun 'yobaz' zihniyeti hortladı! Bunlar hep yüzde 54'ün şımarıklığı
    Eminağaoğlu'nun 'yobaz' zihniyeti hortladı! Bunlar hep yüzde 54'ün şımarıklığı