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Aktüel

Türkiye'den Brezilya'nın salgınla mücadelesine maske desteği

Türkiye, dünyada Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ikinci ülke olan Brezilya'ya maske yardımında bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-06-27 08:59:00 -
Türkiye'den Brezilya'nın salgınla mücadelesine maske desteği

Türkiye'nin Sao Paulo Başkonsolosluğundan yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkenin ticaret merkezi ve en kalabalık şehri Sao Paulo'da bir hastaneye maske yardımı yapıldı.

Açıklamada, "Kovid-19 ile mücadele ve uluslararası dayanışma kapsamında, ülkemiz Brezilya'ya desteğini sürdürmektedir. Bu kapsamda, ülkemizce gönderilen 20 bin cerrahi maske Başkonsolosluğumuzca Tide Setubal Belediye Hastanesine teslim edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Kovid-19 salgınından ABD'den sonra en çok etkilenen ülke Brezilya'da 54 bin 971 kişinin hayatına mal olan virüs, bugüne kadar 1 milyon 228 bin 114 kişide görüldü.

 

 

 

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