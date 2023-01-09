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Gündem Türkiye'den BM'nin Suriye kararıyla ilgili açıklama
Gündem

Türkiye'den BM'nin Suriye kararıyla ilgili açıklama

Dışişleri Bakanlığı, “Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’nin 9 Ocak 2023 tarihinde aldığı bir kararla, kuzeybatı Suriye’ye yönelik Birleşmiş Milletler sınır ötesi yardım mekanizmasını 6 ay süreyle uzatmış olmasını memnuniyetle karşılıyoruz” açıklamasını yaptı.

Yeniakit Publisher
2023-01-09 20:59:00 - 2023-01-09 21:04:32
Türkiye'den BM'nin Suriye kararıyla ilgili açıklama

Dışişleri Bakanlığı, “Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’nin 9 Ocak 2023 tarihinde aldığı bir kararla, kuzeybatı Suriye’ye yönelik Birleşmiş Milletler sınır ötesi yardım mekanizmasını 6 ay süreyle uzatmış olmasını memnuniyetle karşılıyoruz” açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “BM Güvenlik Konseyi’nin 9 Ocak 2023 tarihinde aldığı bir kararla, kuzeybatı Suriye’ye yönelik Birleşmiş Milletler sınır ötesi yardım mekanizmasını 6 ay süreyle uzatmış olmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Söz konusu BM mekanizması, bölgedeki 4,1 milyon ihtiyaç sahibine acil insani yardım ulaştırılmasında hayati bir rol oynamaktadır.

Kuzeybatı Suriye’deki insani krizin boyutları ve bölgesel istikrar, BM mekanizmasının daha uzun dönemli muhafazasını gerekli kılmaktadır. Türkiye, bu hedef doğrultusunda şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da uluslararası toplum ile işbirliğini sürdürecektir” ifadeleri kullandı.

BM Güvenlik Konseyi'nden Suriye açıklaması: Türkiye üzerinden...
BM Güvenlik Konseyi'nden Suriye açıklaması: Türkiye üzerinden...

Dünya

BM Güvenlik Konseyi'nden Suriye açıklaması: Türkiye üzerinden...

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