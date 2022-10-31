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Siyaset Türkiye'den BMGK'ya 'tahıl sevkiyatı' uyarısı
Siyaset

Türkiye'den BMGK'ya 'tahıl sevkiyatı' uyarısı

Türkiye, tahıl anlaşmasındaki aksaklığın ardından BM Güvenlik Konseyi'nde İstanbul Boğazı'nda denetim için bekleyen tahıl gemilerinin seyir riski oluşturduğu uyarısı yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-10-31 21:49:00 -
Türkiye'den BMGK'ya 'tahıl sevkiyatı' uyarısı

Türkiye, tahıl anlaşmasındaki aksaklığın ardından Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) İstanbul Boğazı'nda denetim için bekleyen tahıl gemilerinin seyir riski oluşturduğu uyarısında bulundu.

Rusya'nın Karadeniz Tahıl Girişiminden çekilmesinin ardından Türkiye, BM Güvenlik Konseyi'ne uyarıda bulundu.

AA'da yer alan habere göre Türkiye, tahıl anlaşmasındaki aksaklığın ardından BM Güvenlik Konseyi'nde İstanbul Boğazı'nda denetim için bekleyen tahıl gemilerinin seyir riski oluşturduğu uyarısı yaptı.

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