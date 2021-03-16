Türkiye’den pek çok ülkeye pasaport olmadan kimlikle gitmek mümkün. Peki, Azerbaycan’a kimlikle gidilebiliyor mu?

Türkiye'den Azerbaycan'a kimlikle gidiliyor mu?

Emniyet Genel Müdürlüğü, iki ülke vatandaşlarının, 1 Nisan 2021'den itibaren karşılıklı ziyaretlerde yeni tip kimlik kartı ile seyahat edebileceğini, vizesiz ikamet süresinin de 30 günden 90 güne çıkartıldığını bildirdi.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden (EGM) yapılan açıklamada, "İki ülke vatandaşları, 1 Nisan 2021'den itibaren karşılıklı ziyaretlerde yeni tip kimlik kartı ile seyahat edebilecek. Vizesiz ikamet süresi 30 günden 90 güne çıkartıldı" bilgisine yer verildi.

Türkiye’den pasaportsuz gidilen ülkeler hangileri?

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

Ukrayna

Gürcistan

Moldova

Azerbaycan