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Ekonomi Türkiye'den Azerbaycan'a 3.8 milyar dolarlık teklif
Ekonomi

Türkiye'den Azerbaycan'a 3.8 milyar dolarlık teklif

Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikail Cabbarov, Türk şirketlerin Dağlık Karabağ'da 3.8 milyar dolarlık projeleri hayata geçirmeyi önerdiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-12-14 15:21:00 -
Türkiye'den Azerbaycan'a 3.8 milyar dolarlık teklif

Bakü'de düzenlenen Azerbaycan-Gürcistan-Türkiye İş Forumu'nda konuşan Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikail Cabbarov "Türk şirketleri, özgürlüğüne kavuşturulan Azerbaycan topraklarında uygulanması için 19 yatırım projesi sundu. Bunların 14 için öngörülen yatırımlar 3.8 milyar dolar düzeyinde" dedi.

Cabbarov, Azerbaycan hükümetinin Dağlık Karabağ için yerli ve yabancı şirketlerden 921 proje önerisi aldığını da kaydetti.

'Türkiye'de ticaret temsilciliği açacağız'

Bu arada Cabbarov, Azerbaycan'ın Türkiye'de ticaret temsilciliği açacağını söyledi.

Ekonomi Bakanı, "En yakın zamanda Azerbaycan'ın İstanbul Konsolosluğu bünyesinde Türkiye Ticaret Temsilciliği faaliyetlerine başlayacak. Türk girişimcilerin Azerbaycan'daki varlığı, ülkelerimiz arasındaki ekonomik ilişkilerin gelişimine daha büyük bir ivme kazandıracak" ifadelerini kullandı.

Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikail Cabbarov

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