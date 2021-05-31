  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Türkiye'den Azerbaycan açıklaması
Kripto paralardan vergi alınacak! Bakanlık harekete geçti
İran'da koronadan ölenlerin sayısı açıklandı
Yerli HÜRKUŞ göreve hazır!
Dünya Türkiye'den Azerbaycan açıklaması
Dünya

Türkiye'den Azerbaycan açıklaması

Ticaret Bakanı Dr. Mehmet Muş, Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayıl Cabbarov ile yaptığı görüşmeyle alakalı sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımda bulundu. Muş paylaşımında, “Türkiye–Azerbaycan Yatırım Forumu’nu gerçekleştirdik” ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-05-31 15:30:00 -
Türkiye'den Azerbaycan açıklaması

 Yeniakit  Ankara 

Ticaret Bakanı Dr. Mehmet Muş, Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayıl Cabbarov ile yaptığı görüşmeyle alakalı sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımda bulundu. Muş paylaşımında, “Türkiye–Azerbaycan Yatırım Forumu’nu gerçekleştirdik” ifadelerini kullandı.

Türkiye kardeş ülke Azerbaycan ile olan ikili ilişkilerini her alanda güçlendirmeye devam ediyor. Son olarak Ticaret Bakanı Dr. Mehmet Muş ve Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayıl Cabbarov ikili görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından sosyal medya hesabı üzerinden Muş, “Türkiye–Azerbaycan Yatırım Forumu’nu gerçekleştirdik. Bu kapsamda Azerbaycan Ekonomi Bakanı Sayın Mikayıl Cabbarov ile kardeş iki ülkenin ticari ilişkilerine yönelik verimli bir görüşme yaptık. DEİK başta olmak üzere bu organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” paylaşımında bulundu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay