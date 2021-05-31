Türkiye'den Azerbaycan açıklaması

Yeniakit Ankara

Ticaret Bakanı Dr. Mehmet Muş, Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayıl Cabbarov ile yaptığı görüşmeyle alakalı sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımda bulundu. Muş paylaşımında, “Türkiye–Azerbaycan Yatırım Forumu’nu gerçekleştirdik” ifadelerini kullandı.

Türkiye kardeş ülke Azerbaycan ile olan ikili ilişkilerini her alanda güçlendirmeye devam ediyor. Son olarak Ticaret Bakanı Dr. Mehmet Muş ve Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayıl Cabbarov ikili görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından sosyal medya hesabı üzerinden Muş, “Türkiye–Azerbaycan Yatırım Forumu’nu gerçekleştirdik. Bu kapsamda Azerbaycan Ekonomi Bakanı Sayın Mikayıl Cabbarov ile kardeş iki ülkenin ticari ilişkilerine yönelik verimli bir görüşme yaptık. DEİK başta olmak üzere bu organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” paylaşımında bulundu.