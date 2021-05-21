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Dünya Türkiye'den ateşkes açıklaması
Dünya

Türkiye'den ateşkes açıklaması

Dışişleri Bakanlığı, İsrail ile Filistin arasındaki ateşkesten Türkiye'nin memnuniyet duyduğunu bildirdi.

Yeniakit Publisher
2021-05-21 13:52:00 -
Türkiye'den ateşkes açıklaması

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 'İsrail'in Filistinlilere yönelik hukuk dışı eylemleri ve ağır tahrikleri sonucunda patlak veren çatışmalarda ateşkes sağlanmasından memnuniyet duyuyor ve bu ateşkesin sürdürülebilir olmasını temenni ediyoruz.' denildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İsrail'in Filistinlilere yönelik hukuk dışı eylemleri ve ağır tahrikleri sonucunda patlak veren çatışmalarda ateşkes sağlanmasından memnuniyet duyuyor ve bu ateşkesin sürdürülebilir olmasını temenni ediyoruz.

Tabiatıyla aslolan, sadece ateşkesin sağlanması değil, soruna iki devlet temelinde bir çözüm bulunmasıdır. Başta BM Güvenlik Konseyi üyeleri olmak üzere, uluslararası toplumun bu zulmün tamamen sona erdirilmesini teminen harekete geçmesini bekliyoruz.

Gazze'de ihtiyaç duyulan acil insani yardımların ulaştırılabilmesi için bölgeye kesintisiz erişim sağlanması önem taşımaktadır.

Filistin'de yaşanan acı ve gözyaşının tekerrürünün önlenmesi için İsrail'in işlediği suçlardan ötürü uluslararası alanda hesap vermesinin ve Gazze'ye uyguladığı insanlık dışı ablukayı kaldırmasının temin edilmesi gereklidir.

Filistin meselesine kalıcı, adil ve kapsamlı bir çözüm bulunmasının tek yolu ise İsrail işgalinin sona erdirilmesinden geçmektedir.

Türkiye haklı davasında Filistin halkının yanında yer almaya ve her alanda Filistin'e tam destek vermeye devam edecektir."

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