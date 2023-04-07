Türkiye'den "ATAK Helikopteri" alan ülkeden ilave sipariş

2018 yılında 6 adet T129 ATAK Taarruz ve Taktik Keşif Helikopteri tedariki için Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) ile anlaşma imzalayan Filipinler, ilk iki helikopteri Mart 2022’de teslim almıştı. Kasım 2022’de gerçekleştirilen yeni teslimat ile 2 adet ATAK daha teslim alan Filipinler’den ilave sipariş geldi.

SavunmaSanayiST.com tarafından edinilen bilgiye göre; Filipin Hava Kuvvetleri, 2018 yılında verdiği 6 adetlik T129 ATAK helikopteri siparişi kapsamında opsiyonlarını kullanarak ilave T129 ATAK siparişinde bulunduğu. İlave siparişin kaç adet ATAK’ı kapsadığı bilinmese de Filipinler ile TUSAŞ arasında 2018 yılında imzalanan 6 adetlik T129 ATAK tedarik sözleşmesinin çok sayıda opsiyonu bulunuyordu.

Filipinler’in ikinci parti ATAK siparişinin, 6 helikopteri kapsadığı tahmin ediliyor.

Yaklaşık 280 milyon ABD Dolar bedeli olan sözleşme kapsamında, Filipinler Hava Kuvvetlerine toplam altı adet T129 ATAK teslimatı gerçekleştirecek olan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, kalan iki helikopterin teslimatını ise 2024 yılı içinde gerçekleştirecek. 2022 yılı içerisinde Türk güvenlik birimleri ile Nijerya’ya T129 ATAK teslimatlarını sürdürecek olan TUSAŞ, 2024 yılında ise Filipinler’e odaklanacak.

T129 ATAK Helikopteri

T129 ATAK; 500 adet 20 milimetrelik top mühimmatı, 16 adet Roketsan CİRİT Füzesi, 8 adet L-UMTAS veya UMTAS Füzesi, 8 adet Stinger Füzesi veya 76 adet 70 milimetrelik roketle teçhiz edilebilmektedir.

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Helikopter gücünü, her biri 1.373 shp’lik iki adet LHTEC-CTS800-4A Turboşaft Motoru’ndan almaktadır. Azami 281 km/sa hıza ulaşabilen helikopter; 3 saat havada kalış süresine, 537 kilometre menzile ve 15.000ft irtifa tavanına sahiptir.

Şu ana kadar yaklaşık 80 adet ATAK helikopteri, TUSAŞ tarafından yerli ve yabancı kullanıcılara teslim edildi.

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