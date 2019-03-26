Türkiye'den Arap ülkelerine çok sert tepki!
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin Golan Tepeleri kararına sessiz kalan Arap ülkelerini eleştirerek, Avrupa Birliği bile tepki gösteriyor da bazı Arap ülkeleri, Amerika ve İsrail'in korkusundan sesini çıkaramıyor." dedi.26 Mart 2019 Salı 14:40
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "ABD Başkanı'nın, Suriye'nin Golan Tepeleri'ni işgalci İsrail'in toprakları olarak tanıdığını imzaladığı o belge karşısında, bölgedeki Arap ülkelerinden bir ses çıktı mı? İlk tepkiyi kim gösterdi, Türkiye gösterdi. Avrupa Birliği bile tepki gösteriyor da bazı Arap ülkeleri, Amerika ve İsrail'in korkusundan sesini çıkaramıyor." dedi.
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