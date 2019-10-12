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Türkiye'den Arap Birliği'ne çok sert tepki

Dışişleri Bakanlığı, Arap Birliği'nin Barış Pınarı Harekatı toplantısına ilişkin "Arap dünyasının ve Arap sokağının sesi olması gereken Arap Ligi Genel Sekreteri’nin, Suriyeli Arapların hak ve hukukunu savunmak yerine, Suriye'de Araplara karşı işlenen suçların müsebbiplerine ve “Arap vatanını” parçalamaya çalışan teröristlere arka çıkması ibret vericidir" açıklamasında bulundu.

12 Ekim 2019 Cumartesi 19:33
Türkiye'den Arap Birliği'ne çok sert tepki

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"PYD/YPG/PKK terör örgütünün etnik temizlik politikasının ve insanlığa karşı işlediği suçların ilk ve en büyük mağduru Suriyeli Araplar olmuştur. Yüzbinlerce Arap, PYD/YPG/PKK tarafından Fırat'ın doğusundaki evlerinden ve topraklarından sürülmüştür.

Arap dünyasının ve Arap sokağının sesi olması gereken Arap Ligi Genel Sekreteri’nin, Suriyeli Arapların hak ve hukukunu savunmak yerine, Suriye'de Araplara karşı işlenen suçların müsebbiplerine ve “Arap vatanını” parçalamaya çalışan teröristlere arka çıkması ibret vericidir.

Barış Pınarı Harekatı, BM Şartı’nın 51. maddesi çerçevesinde Türkiye’nin meşru müdafaa hakkı bağlamında yürütülmektedir.

Başta Kudüs olmak üzere, Ortadoğu ve Kuzey Afrika coğrafyasında yüzbinlerce insanı etkileyen gayri meşru uygulamalar ve mezalim karşısında sesi çıkmayan Arap Ligi Genel Sekreteri’nin Suriye’nin toprak bütünlüğüne kasteden bir terör örgütü yerine ülkemizi işgalci olarak suçlaması, bu örgütün suçlarına ortak olmak ve Arap dünyasına ihanet etmektir."

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Haber Tarihi: 12 Ekim 2019 Cumartesi 19:33
  1. Dışişleri Bakanlığı
  2. Arap Birliği
  3. Barış Pınarı Harekatı

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