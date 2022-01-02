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Gündem Türkiye'den Almanya’daki Müslüman mezarlığına yönelik saldırıya tepki
Gündem

Türkiye'den Almanya’daki Müslüman mezarlığına yönelik saldırıya tepki

Dışişleri Bakanlığı, Almanya’da Müslüman mezarlığına yapılan saldırının faillerinin belirlenerek adalete teslim edilmelerinin ve hak ettikleri cezaya çarptırılmalarının temenni edildiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-01-02 09:25:00 -
Türkiye'den Almanya’daki Müslüman mezarlığına yönelik saldırıya tepki

Dışişleri Bakanlığından Almanya’da bir Müslüman mezarlığına yönelik gerçekleştirilen saldırıyla ilgili açıklama yapıldı. 

Almanya’nın Iserlohn şehrinde bir Müslüman mezarlığına saldırı gerçekleştirildiğini üzüntüyle öğrenildiği belirtilen açıklamada, “Yeni yıl gecesinde meydana gelen saldırı, son dönemde özellikle Avrupa’da yükselişe geçen ve Müslümanların mezarlıklarını dahi hedef haline getiren hastalıklı İslam karşıtı zihniyetin yeni bir göstergesidir. Bu elim saldırının faillerinin belirlenerek adalete teslim edilmelerini ve hak ettikleri cezaya çarptırılmalarını temenni ediyoruz. Keza bu tür hadiselerin yaşanmaması için gerekli tedbirlerin alınmasını arzu ediyoruz” denildi.

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