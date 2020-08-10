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Gündem

Türkiye'den Akdeniz'de flaş hamle! Yeni Navtex ilan ettik

Türkiye, Akdeniz'de araştırma çalışmaları yapacak olan Oruç Reis gemisi için yeni Navtex ilan etti.

Yeniakit Publisher
2020-08-10 08:51:00 - 2020-08-10 09:00:53
Türkiye'den Akdeniz'de flaş hamle! Yeni Navtex ilan ettik

Türkiye, Akdeniz'de araştırma çalışmaları yürütecek Oruç Reis gemisi için yeni Navtex ilan etti.

Oruç Reis gemisi Antalya'dan hareket etti. Öte yandan Navtex, 23 Ağustos'a kadar geçerli olacak.

Geçtiğimiz ayın son günlerinde Türkiye'nin Navtex ilanı sonrası Atina yönetimi alarm durumuna geçmişti. Yunanistan Genelkurmay Başkanı, Güney Kıbrıs'taki ziyaretini yarıda keserek ülkesine dönmüştü.

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Navtex'i işaret ederek, "Türkiye'nin tahriklerine karşı tek çarenin yaptırım olduğunu" ileri sürmüştü.

Navtex nedir?

Navtex, denizcilere, meteoroloji tahminleri, seyir bilgileri, aciliyet, emniyet ve denizde çalışma yapılan sahalar hakkında bilgi veren haberleşme cihaz sistemidir. Ülkelerin Deniz Kuvvetleri, yapacağı eğitim ve tatbikatların bilgisini önceden duyurarak bu sahalara girilmemesi konusunda uyarılarda bulunuyor.

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