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Türkiye'den AB'ye sert tepki: İki yüzlülük...

Avrupa Birliği Genel İşler Konseyi'nin aldığı Gümrük Birliği kararına Türkiye'den çok sert tepki geldi. Dışişleri'nden yapılan açıklamada alınan bu kararla suçlu tarafın Türkiye olarak gösterilmesi iki yüzlülük olarak değerlendirildi.

27 Haziran 2018 Çarşamba 14:20
Türkiye'den AB'ye sert tepki: İki yüzlülük...

AB Genel İşler Konseyi'nin Türkiye ile Gümrük Birliği'nin genişletilmesi için müzakerelere şu an için başlamama kararı alması Türk Dışişleri'nden çok sert tepki gördü. Bakanlık'tan yapılan açıklamada AB'nin bu tutumu iki yüzlülük olarak nitelendi.

Türk Dışişleri'nden yapılan açıklama şöyle:

"Avrupa Birliği Genel İşler Konseyi’nin 26 Haziran’da gerçekleştirilen toplantısında alınan kararların ülkemize ilişkin bölümü bir kez daha AB’nin ülkemize karşı önyargılı ve hakkaniyetle bağdaşmayan tutumunu yansıtmaktadır.

Sözkonusu kararlarda, ülkemizin adaylık statüsüne halel getirilmemekle birlikte, “AB Genişlemesi” bahsinde katılım sürecimizin devamının anlamsız bir sebep-sonuç ilişkisi içinde yeni koşullara bağlanmasını hiçbir şekilde kabul etmiyoruz.

Öte yandan, hem ülkemizin hem de AB’nin çıkarlarına hizmet edecek olan Gümrük Birliği güncellemesinin de şartlara bağlanmasını anlamak mümkün değildir.

AB’nin, Türkiye’ye adil ve dürüst davranmadığı bir kez daha görülmüştür. AB’nin sözkonusu tutumuna rağmen süreçten uzaklaşanın ülkemiz olduğunu ileri sürmek iki yüzlülük ve tutarsızlıktır."

Haber Tarihi: 27 Haziran 2018 Çarşamba 14:20
  1. Türkiye Dışişleri Bakanlığı
  2. Avrupa Birliği Genel İşler Konseyi

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