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Mevlüt Çavuşoğlu'ndan ABD'ye sert tepki: Karşılığını alırsınız

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'ye büyük silah satışını askıya almayı gündeme alan ABD'ye tepki göstererek, "F-35 uçağı satışının iptali kabul edilebilir değil, olursa Türkiye'den karşılığını alırlar" dedi.

06 Mayıs 2018 Pazar 10:47
Mevlüt Çavuşoğlu'ndan ABD'ye sert tepki: Karşılığını alırsınız

Katıldığı canlı yayında açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'ye büyük silah satışını askıya almayı gündeme alan ABD'ye tepki göstererek, "F-35 uçağı satışının iptali kabul edilebilir değil, olursa Türkiye'den karşılığını alırlar" ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu'nun konuşmasından satır başları;

- Türkiye'ye büyük silah satışlarının askıya alınmasının gündeme geldiği ABD'ye tepki gösteren Bakan Çavuşoğlu, "F-35 uçağı satışının iptali kabul edilebilir değil, olursa Türkiye'den karşılığını alırlar" şeklinde konuştu. Çavuşoğlu, önümüzdeki hafta ABD'ye giderek resmi temaslarda bulunacağını sözlerine ekledi.

- Türkiye'de yargılanması süren ABD'li Rahip Branson konusunda Washington'dan gelen baskılara değinen Çavuşoğlu, "Hukuki sürece Türkiye müdahale edemez. Mahkemenin sonucunu bekleyeceksiniz."

- Türkiye'den gidip de Almanya'da tutuklu olan kişi sayısı 2 bin civarında. Her ülkenin vatandaşı suç işleyebilir. ABD'de Branson ve Metin Topuz ön planda. Neden ön planda asıl soru bu? Bu şekilde konuşmaları doğru değil, hukuka uygun değil.

- Gazetecileri ajan olarak kullanmak, eğer ortaya çıkarsa basın özgürlüğünden vurmak. Gizli servisler tarafından kullanıldıklarını görüyoruz. Suç işleyen kimse kanunlar var, kimse muaf değil. Bu anlayışın işlemediğini Türkiye'de artık görmeleri gerekiyor.

- Hakan Atilla davasının iddianameye baktığınızda, Zarraf'ın da hiçbir şekilde suçlamadığı bir kişi. FETÖ motifli bir dava olduğunu biz de biliyoruz. Hakan Atilla'nın hiçbir şekilde bağı yoki, imzası yok. Mahkeme kararını göreceğiz, jüri uzun süre karar veremedi, ne kadar siyasi, FETÖ motifli bir dava süreci olduğunu görüyoruz.

- Avrupa tarafı tamamern karşıydı ama Macron ve Merkel ziyaretlerinde ne oldu bilmiyoruz. Neticede Trump'ın beklenmedik adımlar attığını ner yerde görüyotuz. İran geri adım atmayacağını söylüyor. Biz her iki tarafın da uzlaşmayla devam etmesini isteriz. Herhangi bir tadilat yapılacaksa, üzerimize ne düşerse yaparız. Bizim fikrimiz anlaşmanın devam etmesi yönünde, aksi takdirde sorunlar çıkacak.

- İsrail'in açıklamaları üzerinden gitmeyiz. Şeffaf bir sürecin işlemesi gerektiğini söyledik. İsrail'in İran'i eleştirmemesi tuhaf olur, biz resmi kurumların açıklamasını dikkate alıyoruz. İsrail'in İran politikasını dikkate almıyoruz.

- Filistin topraklarında illegal adımlar atılınca, barışçıl bir şekilde gösteri yapanlara ateş açtılar, masumlar öldü. Bunlara sessiz kalamıyoruz. "Gazze'ye saldırırsanız, Kudüs'ün statüsünü ihlal eden adımlar atarsanız buna sessiz kalamayız" uyarısını hep yaptık. İsrail kalıcı barış, istikrar istiyorsa çözümü iki devletli anlayıştır.

Haber Tarihi: 06 Mayıs 2018 Pazar 10:47
  1. Mevlüt Çavuşoğlu
  2. ABD
  3. F-35
  4. FETÖ

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