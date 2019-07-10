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Türkiye'den ABD'ye S-400 uyarısı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus'un S-400 açıklamalarına tepki gösterdi. Aksoy yaptığı açıklamada "ABD tarafını ilişkilere zarar verecek yanlış adımlar atmaktan kaçınmaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 12:03
Türkiye'den ABD'ye S-400 uyarısı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus'un dün yaptığı "ABD'nin, Türkiye'ye S-400 tedariğine ilişkin tavrı değişmedi. Ankara, anlaşmayı sürdürürse çok olumsuz sonuçlarla karşı karşıya kalacak" açıklamasına tepki gösterdi. 

Sözcü Aksoy, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus'un, dün Türkiye'nin Rusya'dan alacağı S-400 hava savunma sistemi tedariğine ilişkin yaptığı açıklamalara ilişkin soruya yazılı cevap verdi. ABD tarafını diplomasi ve diyaloğu dışlayarak ilişkilere zarar verecek yanlış adımlar atmaktan kaçınmaya davet eden Aksoy, "ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsünün S-400 hava savunma sistemi tedariğimiz hakkında yaptığı açıklama Sayın Cumhurbaşkanımız ile ABD Başkanı Trump'ın G-20 Zirvesi sırasında gerçekleştirdikleri görüşmenin içeriği ve ruhuyla bağdaşmamaktadır. Türkiye'yi S-400 tedarik etmeye sevk eden koşullar ortadadır. Başkan Trump da G-20 Zirvesi'nde bunu teyit etmiş ve ülkemize adil muamele yapılmadığını açıkça belirtmiştir. Biz sürecin başından beri bu konuyu şeffaf bir şekilde yürüttük. ABD'nin S-400 sisteminin F-35 sistemlerine zarar verebileceği konusundaki endişelerini gidermek üzere NATO'nun da dahil edilebileceği teknik bir çalışma grubu kurulmasını önerdik; ancak bu teklifimize halen yanıt alamadık" ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 12:03
  1. Ankara
  2. Dışişleri Bakanlığı
  3. Hami Aksoy
  4. ABD

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