Türkiye'den ABD'ye çok net mesaj: F-35'i vermezlerse...

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, katıldığı bir televizyon programında önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye’nin yerli ve milli imkanlarla geliştirilen projeleri hakkında konuşan Demir önemli bilgiler verdi.

Savunma sanayinde yerlilik oranının yüzde 70'lere kadar ulaştığını kaydeden Demir, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) terörle mücadele ve yurt dışı operasyonlarında yerli silahları kullandığını hatırlattı.

Uçak gemisi

Sahadan gelen geri bildirimlerle çeşitli iyileştirmeler yaptıklarını aktaran Demir, uçak gemisi konusuna da değindi. İsmail Demir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın birçok kez gündeme getirdiği uçak gemisi konusuyla ilgili çeşitli tasarımların ve teknik çözümlerin tartışıldığını söyledi.

Uçak gemisinde asıl istenilenin deniz unsurlarının havada vurucu güce sahip olması olduğunu dile getiren Demir, "Bu konuda net bir şey söylemek istemiyorum ama şu anda sadece gemi değil, üzerinde hava unsurları gibi çalışmalar var" dedi.

Yunanistan'ın silah alımı

Almanya'dan 12 milyar euroluk bir kredi alan Yunanistan'ın Türkiye'ye karşı verdiği silah siparişlerine değinen Demir, Atina yönetiminin söz konusu hamlesinin tedirgin edici olmadığını ifade etti.

Asıl meselenin sahada belli olacağını, bir taraf bir şeyler yaparken diğer tarafın sadece seyrediyor vaziyette olmayacağını aktaran Demir "Onlar belirli siparişler veriyorlar, belli ürünler almaya çalışıyorlar ama biz aslında kendi imkanlarımızla zaten savunma sanayii hamlesi içindeyiz. Belirli sistemlerin edinilmesi, inşası biraz vakit alabilir. O konuda gelişmeler çok daha hızlı ve sıcak çatışmaya giderse, o konuda da daha acil tedbirlerin alınmasıyla ilgili adımlar atılabilir. Ama burada tedirginliğe mahal yok" diye konuştu.

F-35 meselesi

F-35 programıyla ilgili Türkiye’nin tutumunun değişmediğini söyleyen Demir, sorunun tek taraflı olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Attığı imzayı tanıyan ve gereğini yapan taraf biziz. Burada atılan imzaları ihlal eden diğer taraf. O halde biz yine gerçekten büyük devlet olma niteliğimizi masaya koyan ve bu şekilde davranan bir davranış içindeyiz."

ABD'nin F-35 savaş uçağını Türkiye’nin karşısında yer alan ülkelere verme ihtimali hakkında konuşan Demir endişelerin yersiz olduğunu belirterek şöyle devam etti:

"Dağ ne kadar yüksekse aşılır. F-35 özelinde teknik tartışmalara girmek istemiyorum ama gerek Amerikan medyasında gerek diğer ortamlarda F-35’le ilgili yapılan yorumları takip etseniz... Karşı tarafta F-35 var yandık diye bir şey yok. Bugünün teknolojilerinde eğer bir sistemin bütün unsurlarına sahip değilseniz o sistemin size ne kadar ait olduğu sorgulanır."

Meselenin çok abartılmaması gerektiğini vurgulayan Demir, "Her tedbirin karşı tedbiri vardır" dedi. "F-35’i vermezlerse biz kendi yolumuza devam ederiz" diyen Demir, "Milli Muharip Uçak" (MMU) projesine de değindi.

2023 yılında yerli savaş uçağının hangardan ilk çıkışını yapacağını hatırlatan Demir, "Yerli savaş uçağımız 2025-2026’da havalanacak" ifadelerini kullandı.