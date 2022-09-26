Türkiye'den ABD ve Yunanistan'a nota! 'Derhal son verin'
Yunanistan'ın Midilli ve Sakız Adalarına ABD menşeili zırhlı araçları konuşlandırmasına yönelik ABD ve Yunanistan'a nota veren Türkiye provokatif eylemlere derhal son verilmesi çağrısında bulundu.
Türkiye, Yunanistan'ın Midilli ve Sakız Adalarına ABD menşeili zırhlı araçları konuşlandırmasını Yunanistan ve ABD nezdinde protesto etti.
Dışişleri Bakanlığı'na çağrılan Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi'nden adalardaki ihlallere son verilmesi ve gayriaskeri statüyü ihya etmesi istendi.
Doğu Ege adalarında tedbir alınması
Türkiye, ABD'ye verdiği protesto notasında, Doğu Ege adalarının statüsüne riayet etmesini ve silahların statünün ihlali için kullanılmaması konusunda tedbir almasını istedi.