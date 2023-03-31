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Ekonomi Türkiye'den 283 milyon dolarlık satış
Ekonomi

Türkiye'den 283 milyon dolarlık satış

Yeniakit Publisher
2023-03-31 17:27:00 -
Türkiye'den 283 milyon dolarlık satış

Trakya bölgesinde yer alan üç ilimiz olan Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli illerinin toplam ihracatı 283 milyon 200 bin dolara ulaştı.

Trakya Bölgesi’nin ülke ekonomisine katkısı 283 milyon doları geçti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılına ait Dış Ticaret İstatistikleri'ni yayınladı. TÜİK tarafından yayınlanan verilere göre, Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli illerinin toplam ihracatı 283 milyon 200 bin dolar oldu.

Yayınlanan verilere göre, Edirne’de 2023 yılı Şubat ayında 6,8 milyon dolarlık ihracat yapıldı. Tekirdağ’da 2023 yılı Şubat ayında 246,4 milyon dolar olan ihracat, Kırklareli’nde ise 30 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle genel ticaret sistemi çerçevesinde üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2023 yılı Şubat ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,4 azalarak 18 milyar 635 milyon dolar, ithalat yüzde 10,1 artarak 30 milyar 714 milyon dolar oldu.

Edirne’de 2023 yılı Şubat ayında 13,8 milyon dolarlık ithalat yapılırken, Tekirdağ 208,7 milyon dolar, Kırklareli’nde ise 16 milyon dolar tutarında ithalat yapıldı.
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Edirne'de Şubat ayında en çok ihracat 1,1 milyon dolar, ithalat ise 5,5 milyon dolar tutarında Bulgaristan ile yapılırken, Yunanistan ile 883 bin dolarlık ihracat, Ukrayna ile 3 milyon dolarlık ithalat yapıldı. Bosna-Hersek ile 765 bin dolarlık ihracat yapan Edirne, Rusya ile 1,3 milyonluk ithalat gerçekleştirdi.

Kırklareli'de ise Şubat ayında en çok ihracat 6 milyon 695 bin dolar ile Venezuela, en çok ithalat ise 9 milyon dolar tutarında Rusya ile yapıldı. Almanya ile 1,4 milyon dolarlık ihracata imza atan Kırklareli, Bulgaristan ile 1,3 milyon dolarlık ihracat yaptı. Ukrayna’dan 2,3 milyon dolarlık ithalat yapan Kırklareli, Bulgaristan ile 1,2 milyon dolarlık ithalat gerçekleştirdi.

Tekirdağ' da Şubat ayında en çok ihracat 46,2 milyon dolar ile Almanya, en çok ithalat ise 33,3 milyon dolar tutarında Çin ile yapıldı. İtalya ile 13,5 milyon dolarlık ihracat gerçekleşirken, Almanya ile 18,4 milyon dolar, Rusya ile 16,9 milyon dolarlık ithalat yapıldı. Bulgaristan ile 13,4 milyon dolarlık ihracata imza atıldı.

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