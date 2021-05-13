Türkiye’den 2 milyon 700 bin muhtaca Ramazan yardımı

Çeyrek asrı aşkın bir süredir her Ramazan ayında iftar sofraları kuran, kumanya ve gıda dağıtımları yapan, bağışçıların zekât, sadaka, fitre ve bağışlarını; savaş, işgal ve doğal afet bölgelerindeki ihtiyaç sahiplerine uzak yakın demeden ulaştıran İHH, bu yıl yine yetimlerin ve ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürerek toplamda 2 milyon 689 bin 656 ihtiyaç sahibine ulaştı. Yurt içinde İnsani Yardım Dernekleri ile birlikte İHH, toplamda Türkiye’de 81 ilde 1 milyon 484 bin 969 kişiye yardım ulaştırırken, yurtdışında ise 1 milyon 204 bin 687 kişiye hayırseverlerin desteklerini ulaştırdı.

Görevli, gönüllü ve bağışçıdan oluşan ekipleriyle birlikte 5 kıtaya uzun yolculuklar yapan İHH, 56 ülkede ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırdı. İHH ekipleri, yardıma muhtaç insanların, mültecilerin, yetim ailelerinin kapılarını çaldı, Ramazan bereketini uzak iklimlere taşıdı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Türkiye’de ve dünyada yetimler ile ailelerine destek olundu, yetimlere bayramlık giysiler hediye edildi, kumanyalar dağıtıldı, iftariyelikler ulaştırıldı, ihtiyaç tespit edilen durumlarda yetimler için nakdi yardımlarda bulunuldu.

1 buçuk milyon kişi kumanyalardan istifade etti

Türkiye ve dünya genelinde 303 bin 288 kumanya paketi dağıtıldı. Yurt içinde ve yurt dışında dağıtılan bu kumanya paketlerinden toplamda 1 milyon 518 bin 713 ihtiyaç sahibi istifade etti. Kumanyaların içerisinde bir aylık temel gıda malzemeleri bulunuyordu. Yurt içindeki dağıtımlar illerdeki İnsani Yardım Dernekleri’yle birlikte gerçekleştirildi.

151 bin 673 kişiye fitre, fidye ve zekât yardımı

İHH’ya emanet edilen zekatlar da yine yıl boyunca olduğu gibi Ramazan ayında da muhtaçlara ulaştırıldı. 151 bin 673 kişi, hayırseverlerin fitre, fidye ve zekat bağışlarından faydalandı.

296 bin 234 kişiye iftariyelik

Suriye, Yemen, Somali, Sudan, Bangladeş ve Arakan gibi öncelikli kriz bölgelerine daha fazla ağırlık verildi. Ramazan boyunca 296 bin 234 kişiye iftariyelik dağıtımı yapıldı. Suriye’de ayrıca 413 bin 731 kişiye sıcak yemek ulaştırılırken İstanbul’daki evsizlere, sağlık çalışanlarına ve kolluk kuvvetlerine 28 bin adet ikramlık dağıtıldı.

140 bin yetime bayramlık hediye edildi

İHH, yetim ve mağdur çocuklar için de bir sürpriz hazırladı. Hayırseverler, dünyanın dört bir yanında bir çocuğu baştan aşağıya giydirerek bayramlık ihtiyacını karşıladı. Kıyafet yardımları, Türkiye’de ve dünyanın dört bir yanındaki 140 bin 209 yetim ve mağdur çocuğa ulaştı. İHH’nın 9 farklı ülkedeki 43 yetimhanesinde ise 4 bin 400 yetime 30 gün boyunca iftar ve sahur programları gerçekleştirildi.

Gıda kartı ve hijyen paketi

Türkiye genelinde 23 bin 165 aileye gıda kartı dağıtımı gerçekleştirildi. Suriye’deki mağdurlara ise ise 41 bin 767 adet hijyen paketi ulaştırıldı.

Filistin’e özel yardım

İsrail işgali altında abluka, ambargo ve özellikle son dönemde artan saldırılar nedeniyle zor günler yaşayan Filistinliler de unutulmadı. Gazze ve Batı Şeria’da yapılan yardımlardan toplamda 58 bin 45 kişi istifade etti. Yardıma muhtaç Filistin halkına şu yardımlar gerçekleştirildi:

-5 bin 180 adet kumanya paketi dağıtıldı.

-Bin 500 alışveriş kuponu muhtaçlara teslim edildi.

-20 bin 20 kişiye iftar verildi.

-925 aileye zekat ve fitre ulaştırıldı.