Türkiye'den 15 milyar dolarlık bomba

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 21-23 Ekim 2025 tarihleri arasında Kuveyt, Katar ve Umman’ı kapsayan Körfez turunu tamamladı. Ziyaretin ekonomik ayağında Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, Türkiye’nin bölge ülkeleriyle ticari ve yatırım ilişkilerini derinleştirmeye yönelik görüşmelere öncülük etti.

Ziyaretin en önemli gündem maddelerinden biri, Türkiye-Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Serbest Ticaret Anlaşması (STA) olarak öne çıktı. Kuveyt, Katar ve Umman’ın da üyesi olduğu KİK ile yürütülen müzakerelerde sona yaklaşılırken, anlaşmanın yürürlüğe girmesiyle hem mal ve hizmet ticareti hem de yatırımlar açısından yeni bir dönem başlayacak.

Konuya ilişkin Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kuveyt, Katar ve Umman ile önümüzdeki dönemde ticaret ve yatırım ilişkilerimizde yeni bir dönüm noktasını teşkil edecek gelişmelerin başında ülkemiz menfaatleri doğrultusunda yürütülen Türkiye-Körfez İşbirliği Konseyi Serbest Ticaret Anlaşması (STA) müzakerelerinin tamamlanması ve STA’nın hayata geçirilmesi gelmektedir. Kuveyt, Katar ve Umman’ın da üyesi olduğu Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ile ülkemiz arasında mal ticaretinin yanı sıra hizmet ticareti, yatırımlar, dijital ticaret ve yatırımları da içerecek kapsamlı bir Serbest Ticaret Anlaşmasının (STA) tesis edilmesi, tüm KİK ülkeleri ile ticaretimize yeni bir ivme kazandıracaktır."

Açıklamada, Türkiye’nin KİK ülkeleri ile 2024 yılında ihracatının 14,7 milyar dolar, KİK ülkelerinden ithalatın ise 13 milyar dolar gerçekleştiği ve ticaret hacminin ise 27,7 milyar dolar seviyesine ulaştığı ifade edildi. Ayrıca, 2024 yılında Türkiye’nin KİK ülkeleri ile ticaret hacminin yüzde 16’sının 713 milyon dolarla Kuveyt, 1,1 milyar dolarla Katar ve 1,3 milyar dolarla Umman ile gerçekleştiğini ifade edildi.

Ziyaretin Katar bölümünde Bakan Bolat ile Katar Sanayi ve Ticaret Bakanı Al Thani tarafından imzalanan Ortak Bakanlar Mutabakatı ile Türkiye-KİK STA müzakereleri gerçekleştirildi.

Katar ziyaretinde, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Katar Sanayi ve Ticaret Bakanı Şeyh Faisal Al Thani arasında imzalanan mutabakatla STA sürecine ilişkin güçlü bir siyasi irade ortaya konduğu belirtilen açıklamada, aynı şekilde, Umman’da yapılan görüşmelerde de müzakerelerin hızlandırılması konusunda mutabakata varıldığı kaydedildi.

Ziyarette, Kuveyt 2035, Katar 2030 ve Umman 2040 vizyonları çerçevesinde altyapı, üretim ve sanayi alanlarında iş birliğinin artırılması da ele alındı.

Türk müteahhitlerin bugüne kadar bu üç ülkede 37,5 milyar dolar değerinde 315 proje üstlendiği kaydedildi ve Bakan Bolat’ın, Türk firmalarının Körfez ülkelerinin kalkınma projelerinde daha fazla rol alacağını söylediği vurgulandı.

Ticari bağların güçlendirilmesi iş konseylerinin daha sık yapılması da amaçlandığı açıklamada, bu çerçevede Haftalık karşılıklı 290 uçuş frekansı ile Kuveyt, Katar ve Umman ile gelecek dönemde iş insanlarını daha sık bir araya getirileceği bildirildi.

Ziyarette ayrıca Kalkınma Yolu Projesi ve Suriye’nin yeniden inşası gibi alanlarda ortak yatırım imkanları da ele alındı. Katar’da yapılan görüşmelerde Türkiye-Katar Ekonomi ve Ticaret Ortak Komitesi (JETCO) toplantısının Doha’da yapılması kararlaştırıldı.

Umman’da ise sanayi bölgeleri, yatırım fırsatları ve rekabet politikaları üzerine kapsamlı bir iş birliği protokolü imzalandı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye’nin Kuveyt, Katar ve Umman ile ticaret hacmini her biriyle 5 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini belirtti.