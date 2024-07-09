Türkiye'deki o zamlar Putin'i rahatsız etti! Dayanamadı, Erdoğan'a söyledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz hafta Şanghay İşbirliği Örgütü 24'üncü Devlet Başkanları Zirvesi nedeniyle bulunduğu Kazakistan'ın başkenti Astana’da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelmişti. PEGAS Touristik'in BDT ülkeleri koordinatörü Orkhan Sancar Erdoğan ve Putin'in görüşmesiyle ilgili Rus Tur Operatörleri Birliği(ATOR)'a değerlendirmelerde bulundu.

Sancar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki görüşmenin konuları arasında Türkiye tur fiyatlarındaki artış ve Rusya'daki ekonomik durumun gezginlerin tercihlerine etkisinin de yer aldığını belirtti. Sancar, “ Vladimir Putin, Rus turistlerin Türkiye'deki tatillerinden oldukça memnun olduklarını kaydetti. Rus yetkililer, Rusların bu ülkeyi ziyaret etme isteklerini teşvik edecek ve 2024 yılında turist sayısını 7 milyona çıkarmak için çalışacaklar” diye konuştu. Görüşmede ayrıca turistik alanların tanıtılması, turizm işbirliklerinin artırılması, ortak turizm projelerinin geliştirilmesi ve turizmde karşılıklı yatırımların artırılması konuları da görüşüldü. Tarihi ve kültürel mirasın korunmasına, turizm altyapısının geliştirilmesine ve çevreye duyarlı turizm uygulamalarının yaygınlaştırılmasına önem verildi.

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