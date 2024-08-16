"Türkiye'deki ilk maymun çiçeği vakası" diye paylaşıldı, gerçek ortaya çıktı

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı sosyal medya hesaplarına yer alan görüntüler hakkında açıklamada bulundu.

DMM'den yapılan açıklamalara şu ifadelere yer verildi; "Bazı sosyal medya hesaplarında, 'maymun çiçeği virüsü' bulaşan kişiye ait olduğu iddiasıyla paylaşılan görüntüler, manipülasyon içermektedir.

Bahse konu fotoğraf, 2022 yılında İran'daki protestolar sırasında av tüfeğinden çıkan saçmalarla vurulan bir adamı göstermektedir.

Fotoğrafın maymun çiçeği hastalığı ile hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz."



ÖNE ÇIKAN VİDEO

MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ NASIL BULAŞIR?

Maymun çiçeği virüsünün bulaş riskinin en yüksek olduğu durumların başında ten teması geliyor.

Uzun süreli yakın temas ile birlikte solunum damlacıklarının yayılması (hapşırma)

Yatak örtüsü, bez, battaniye veya kişisel eşyalara temas

Yüz yüze konuşma esnasında yakın nefes alışverişine maruz kalma

Ten teması (dokunma, cinsel ilişki, öpüşme)

Hayvanların salyaları, ısırması ve virüse sahip hayvanın etinin yenmesi

MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Maymun çiçeği virüsü (Mpox) ile ilgili en merak edilen soruların başında ise virüsün yaygın belirtilerinin neler olduğu. DSÖ'nün acil durum ilan etmesinin ardından milyarlarca insan için en önemli konuların başında gelen maymun çiçeği virüsünün en bilindik belirtisi vücutta oluşan kabarcıklar.